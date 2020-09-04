Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm ticaret bilgileri dijital ortamda ihracatçıların kullanımına sunuluyor. Özellikle KOBİ’lerin potansiyellerini tespit etmeye yönelik kapsamlı bir araç sunan ‘Kolay İhracat Platformu’ bir ilki gerçekleştirerek güncel pazar ve ürün çeşitlendirmesi bilgilerinin takibini sağlıyor. Platform, Türkiye’ye rekabette de avantaj sağlayabilir. Yapay zekânın yapacağı yönlendirme, özellikle ihracata yeni başlayan firmalarımızın daha doğru adımlar atmasını sağlayacak. Dijitalleşmenin imkânlarından faydalanmanın, ihracatçı firmaların verimini artacağına inanıyoruz” dedi.