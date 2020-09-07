Bakan Albayrak: Türkiye Sigorta, kar güdüsü yanında kamu ekonomik vizyonunun parçası olarak bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak
Bakan Albayrak: Türkiye Sigorta bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak
07.09.2020 - 13:47 | Son Güncelleme: 07.09.2020 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak: Türkiye Sigorta, kar güdüsü yanında kamu ekonomik vizyonunun parçası olarak bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak
Kaynak: AA
Etiketler : Berat Albayrak,
730180 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/730180.aspx
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