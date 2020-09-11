Bu alanda çalışmalara başlanmak üzere 10 elaman alınacak. İş alım ilanında yer alan şartlar şöyle: 01 Ocak 1986 ve daha sonra doğmuş olmak, son iki yıl içinde yapılan MB işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak, diğer genel şartları sağlamak.
Merkez Bankasına kripto para ekibi
11.09.2020 - 04:31 | Son Güncelleme: 11.09.2020 - 04:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası, kripto para konusunda harekete geçiyor.
Etiketler : merkez bankası,kripto para,
730989 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/730989.aspx
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