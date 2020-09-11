Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu alanda çalışmalara başlanmak üzere 10 elaman alınacak. İş alım ilanında yer alan şartlar şöyle: 01 Ocak 1986 ve daha sonra doğmuş olmak, son iki yıl içinde yapılan MB işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak, diğer genel şartları sağlamak.