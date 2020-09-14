Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Bu ürünlerin toptan satışını yapan medikal firması sahibi Efe Kerem “Dört ayda, son dört senede yaptığımız işi yaptık. Marttan bu yana maske ve dezenfektan satışları 50 kat, eldiven, hasta önlüğü ve tulum satışları ise 30 kat arttı” dedi. 2.000 farklı ürün sattıklarını belirten Kerem, eldiven tedarikiyle ilgili problem olduğunu ifade etti. Kerem “Eldiven Türkiye’de üretilmiyor, yurt dışından geliyor. Bundan dolayı da sıkıntı yaşıyoruz” diye konuştu. Tek kullanımlık bardak, kaşık, çatal, bıçak ve tabak satışı yapan mağaza sahibi Adnan Yalçınkaya da, satışlarda yüzde 45 artış olduğunu kaydetti.