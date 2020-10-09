Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Hava kargo ile rekabet ortamında ihracat fırsatlarının yakalanması amaçlanıyor. Yol haritasının temel noktasının yurt dışı gönderimlerin uygun maliyet ve şartlarda taşınması olacağı belirtiliyor. TİM ile Turkish Cargo iş birliğiyle bu alanda ne derece potansiyel olduğu belirlenecek. Hangi ülkelere havayoluyla ürün gönderilebileceği, ne kadar ürün gönderilebilecek kapasite olduğu, hangi ürünlerin hava yoluna uygun olduğu gibi detaylar bu çalışmada netleşecek. Turkish Cargo, 2020’nin ilk yarısında her 20 hava kargodan birini taşımıştı. Yılın ilk altı ayında, dünya hava kargo pazarı yüzde 28 daralırken şirket, özel kargo taşımalarında yüzde 67 büyüdüğünü açıklamıştı.