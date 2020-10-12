Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışanlar da bu dönüşümün en önemli parçası olarak, mevcut mesleklerine devam etmek için bile yeni yetkinlikler geliştirmek durumunda kalacak. Türkiye’de de 2030’a kadar yaklaşık 8 milyonluk bir iş gücünün dönüşmesi gerekecek. Buradan hareketle yola çıkan TİSK, çalışma hayatının Davos’u olarak nitelendirilen "Ortak Paylaşım Forumu"nun ikincisini 15-16 Ekim’de, Türkiye’de ilk defa kullanılacak bir dijital teknolojiyle canlı yayın olarak düzenleyecek. Geçen yıl toplumsal hayatta önemli yer tutan paydaşlara odaklanan forum, bu yıl "İşimizin Yarını"nı masaya yatıracak.