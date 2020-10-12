Çalışanlar da bu dönüşümün en önemli parçası olarak, mevcut mesleklerine devam etmek için bile yeni yetkinlikler geliştirmek durumunda kalacak. Türkiye’de de 2030’a kadar yaklaşık 8 milyonluk bir iş gücünün dönüşmesi gerekecek. Buradan hareketle yola çıkan TİSK, çalışma hayatının Davos’u olarak nitelendirilen "Ortak Paylaşım Forumu"nun ikincisini 15-16 Ekim’de, Türkiye’de ilk defa kullanılacak bir dijital teknolojiyle canlı yayın olarak düzenleyecek. Geçen yıl toplumsal hayatta önemli yer tutan paydaşlara odaklanan forum, bu yıl "İşimizin Yarını"nı masaya yatıracak.
8 milyon kişinin işi dönüşecek
12.10.2020 - 03:19 | Son Güncelleme: 12.10.2020 - 03:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Küresel araştırmalara göre, gelişen teknoloji ile birlikte yakın gelecekte dünya genelindeki işlerin yüzde 14’ünün ortadan kalkacağı, yüzde 32’sinde de yeni becerilerle ciddi değişim yaşanacağı öngörülüyor.
Etiketler : tesk,
738263 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/738263.aspx
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