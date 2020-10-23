Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'Saraçoğlu Mahallesi Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Ankara'nın ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'nin ihya sürecini başlattıklarını dile getiren Kurum, “Ankara'nın merkezini daha da canlı kılacak, millî mimarimizi, doğal varlıklarımızı koruyarak yaşatacak bu örnek çevre ve şehircilik projemizi, milletimize armağan ediyoruz” dedi. Ankara'yı “Güçlü Türkiye'nin Güçlü Başkenti” yapmak için büyük projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirten Kurum, şöyle konuştu: “Başkentimizi doğal güzelliklerini, göllerini, akarsularını, yeşil alanlarını koruyan bir çevre ve şehircilik hamlesiyle, 2023'e, 2053'e, 2071'e hazırlıyoruz. Bir taraftan 'Ankara'nın her yerinde kentsel dönüşüm' diyor, 21 riskli ve 33 rezerv yapı alanımızda deprem dönüşüm projelerimizi sürdürüyoruz. Bir yenileme, koruma ve yaşatma projesi olan Saraçoğlu Projesi'yle Ankara'nın merkezine havuzu, parkları ve anıt ağaçlarıyla, özgün mimarimizi koruyarak yaşattığımız yemyeşil bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Saraçoğlu'nun tarihî dokusunu oluşturan buradaki 44 tescilli yapıyı restore ederek muhafaza ediyoruz. Yine mazisi yarım asrı aşan anıt ağaçlarımızın tamamını gözümüz gibi koruyoruz.”

ÜÇ ETAPTA TAMAMLANACAK

Saraçoğlu Mahallesi'nin 81 bin metrekare alan üzerinde, bitişik nizamda üretilen farklı tiplerde yapılardan oluşacağını aktaran Kurum, şu bilgileri verdi: “Bu bölgede toplam 44 blok, 437 bağımsız bölüm bulunuyor. Yeni projeyle tescilli 44 blokun tamamını koruyoruz. İçerisinde 120 konut, 92 ticaret, 212 ofis ve otel yapısı olacak şekilde 429 bağımsız bölüm olarak yeniliyoruz. Yapıların karakteristik ve mimari özelliklerine göre alanda 3 ayrı etap belirledik. Tüm etapları eş zamanlı olarak yapacağız. Projemizin ilk etabında, içerisinde 16 dükkan, 124 ofis ve otel olacak şekilde yeniliyoruz. İkinci etapta, ilk planında görülen eski dere yatağını canlandırıyoruz. Biyolojik gölet olarak Ankara'nın hizmetine sunuyoruz. Bu etapta 70 dükkân ve 88 ofis olacak şekilde yeniliyoruz. Üçüncü etapta ise içerisinde 120 konut ve 6 dükkân olacak şekilde bir yenileme çalışması yapıyoruz. Ayrıca proje alanında bulunan mevcut yolların tamamını iyileştiriyoruz."

TARİH YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Altındağ'da tarihi, kültürü ön plana çıkaran çok önemli bir yenileme projesini hayata geçirdiklerini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti: “Ankaralıları tarihle buluşturacak bu projemizi Ankara Kalesi çevresinden başlayarak, Hergelen Meydanı’nın, Ulus'taki Yahudi Mahallesi'nin ve belediye binasının bulunduğu bölgeleri kapsayacak şekilde planladık. Bu tarihimizi yeniden gün yüzüne çıkarma projesi Hergelen Meydanı'ndan başlayıp, Atatürk Orman Çiftliği, AKM Millet Bahçesi, Gençlik Parkı ve eski 19 Mayıs Stadı'nın olduğu alanı içine alan son derece geniş bir yeşil koridorla birleşiyor. Projemiz tamamlandığında Ankara'nın göbeğinde kilometrelerce uzunluktaki bir kültür ve tarih aksını, yeşil koridoru Ankaralılarla buluşturmuş olacağız. Bununla da yetinmedik. Yeşil Ankara'mıza değer katacak İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nden başlayarak, Eymir Gölü, Gölbaşı Millet Bahçesi, Mogan Gölü ve Gölbaşı Arboretum alanını içine alan yeni bir yeşil koridor daha oluşturuyoruz."