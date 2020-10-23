Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), merakla beklenen faiz kararını dün açıkladı. Eylül ayındaki toplantıda faizi 200 baz puan artıran Merkez Bankasından, ekimde de aynı miktarda artış bekleniyordu. Ancak TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 10,25'te sabit bıraktı. Öte yandan TL'yi desteklemek için gerekli görülen günlerde uygulanan Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranı, yüzde 13,25'ten yüzde 14,75'e yükseltildi. Bu kararla TCMB, politika faizini artırmadan, likidite adımlarıyla piyasalardaki faizleri yükseltebilecek. PPK sonrası yapılan açkıklamada şu ifadelere yer verildi:

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber, toparlanmaya ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Salgın hastalığın; sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir. Son dönemde atılan politika adımlarıyla birlikte ticari ve bireysel kredilerdeki normalleşme eğilimi belirginleşmiştir. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanan destekleyici politikaların kademeli olarak geri alınmasıyla, ithalatta öngörülen dengelenmenin başladığı görülmektedir. Mal ihracatındaki güçlü toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi, önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir. Güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde, enflasyon, öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir.

TEMKİNLİ DURUŞ

Enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve risklerin sınırlanması amacıyla para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla, finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlanmıştır. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte, likidite yönetimindeki esnekliğin artırılmasına ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar vermiştir. Kurul, dezenflasyon sürecinin yeniden tesis edilmesinin; ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

DİKKAT! İLK TEPKİLER ZARAR ETTİREBİLİR

Dolar-altın yükseldi

Faiz kararının ardından dolar 7,80 TL'den 7,97'ye kadar yükseldi. Gram altın da 490 TL'yi test etti. Merkez Bankasının bundan sonraki süreçte likidite adımlarıyla TL'ye destek olması bekleniyor. Ahlatçı Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün "Merkez, fonlama kompozisyonunu geç likidite penceresine yaklaştırdı. Kurdaki yukarı yönlü baskı sürecek olursa, fonlama faizinde de yüzde 13 ve üzerine doğru hareket görebiliriz. Dolarda 8 TL seviyesi, atılacak adımlar bakımından da psikolojik bir bariyer olacaktır" dedi. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise, "Bundan önceki dönemlerde de faiz koridoru üst bandı ve GLP’nin, politika faizi gibi kullanıldığını görmüştük. TCMB, bankaları en yüksek borç verme oranına yönlendirerek, dolaylı sıkılaşmaya devam edecektir. GLP’de meydana gelen artış, günlük fonlama maliyetinin yüzde 14,75’e kadar gidebileceğini gösteriyor" diye konuştu. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin de "Faiz artırımının amacı, kurdaki yükselişi durdurmak olmamalı. Piyasa kurallarına uymak, en önemli hedefimiz olmalı. Dövizin faizlerle değil, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin güven duymasıyla düşeceği bilinmeli" ifadelerini kullandı.