Serbest piyasada 8,4700 liradan alınan dolar, 8,4720 liradan satılıyor. 9,9530 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,9550 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4540 lira, euronun satış fiyatı ise 9,8980 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 8,4700 liradan alınan dolar, 8,4720 liradan satılıyor. 9,9530 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,9550 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4540 lira, euronun satış fiyatı ise 9,8980 lira olmuştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : dolar,euro,döviz kuru,