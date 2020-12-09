Serbest piyasada 7,8160 liradan alınan dolar, 7,8180 liradan satılıyor. 9,4840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4860 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8210 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4870 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 7,8160 liradan alınan dolar, 7,8180 liradan satılıyor. 9,4840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4860 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8210 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4870 lira olmuştu.
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