Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020’de yapılan toplu sözleşmeyle Hakem Kurulu kararı uygulandığını, bunun mağduriyetleri beraberinde getirdiğini söyledi. 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 şeklinde oransal artış yapılmasına karar verildiği, aynı zamanda aylıklara enflasyon farkı uygulandığı hatırlatılan açıklamada “Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 1,75, ikinci 6 ay için yüzde 4,33 enflasyon farkı yansıtıldı. Ancak ikinci altı ayda enflasyon yüzde 8,16 iken cebimize yansıyan yüzde 14,82 oldu. Bir başka deyişle işveren ve hakemin yazdığı artıştan yüzde 80’lik sapma oluştu. Bu da maaşları eritiyor. Kur ve enflasyon tablosunun eritmesini ancak seyyanen zamla durdurabiliriz” denildi. Konfederasyon açıklamasında “Devlet memuru aylığının yüzde 10’una denk gelecek şekilde, yani 400 lira seyyanen zam istiyoruz. Böylece geçmiş mağduriyetler de önlenir” dedi.