Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) elindeki bazı şirketleri daha satmayı planlıyor. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "2021’de Aynes Gıda, Alfemo Mobilya, Aker Tekstil, MarkAntalya AVM, Central Hospital’in satışı düşünülüyor" dedi. Bir grup gazeteciye konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF ile ilgili güncel konuları değerlendirdi. Son 10 yıl içinde sadece Bank Asya için 967 milyon TL ödediklerini belirten Gülal, “Sonra onu Bank Asya’dan tahsil ettik. 2001 yılında TMSF’ye devrolan 26 banka var. Burada alacak tahsil sürecimiz mevcut. 20 yıl geçti. Son aşamalara gelmek üzereyiz. Toplam 23,3 milyar dolar tahsilat yaptık. 350 milyon dolarlık daha tahsilat beklentimiz var” diye konuştu. Gülal, “Dünyanın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından biriyiz. 2001’de yaşadığımız kötü tecrübe nedeniyle, rezervimizi büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz. Mümkün olduğu kadar da artırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

KARAR BEKLİYORUZ

TMSF bünyesindeki firmaların satışlarıyla ilgili bilgi veren Gülal, “Firmanın ekonomik devamlılığı ile ilgili tehlike varsa, satılmasında sakınca yok. Naksan böyle bir grup. Naksan ve Royal Halı’yı ihaleye çıkarmıştık. Talep olmadığı için erteledik. Erciyes Anadolu Holding, Koza Altın gibi büyüyen, kâr eden şirketlerin ise hukuki süreci tamamlanmadan satışı mümkün değil. Darbe girişiminden bu yana 4,5 yıl oldu. Kesinleşen karar yok. Yargıtay aşamasında olanlar var, istinaf aşamasında olanlar var. Birtakım sebeplerden dolayı hiç davası açılmayanlar var. En hızlı şekilde bu kararların çıkmasını ümit ediyorum. Müsadere kararı çıkanlar var. Kararlar kesinleşince bu şirketler devlete geçecek. Bizim de hareket alanımız genişleyecek” diye konuştu.

KOZA, VARLIK FONU’NA

Koza Altın’ın devlete geçmesi durumunda Türkiye Varlık Fonu’na devredilebileceğini söyleyen Gülal, “Bu bir ihtimal. Halka arz çalışması yapabileceğimiz şirketler de var. Tüm şirketlerimizde 2020 yılında beklentilerimizin çok üstünde büyüme yakaladık. Aşı çalışmaları ile birlikte 2021’in, 2020’den çok daha iyi geçeceğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Ataşehir’de 1113 konutluk inşaat projesi yaptıklarını belirten Gülal, “Buradan gelecek hasılat ile önemli bir kamu alacağını tahsil edeceğiz. 15-20 gün içinde lansman yapıp, satışa başlayacağız. Bu hasılat ile Balkaner Grubu’nun dosyasını kapatacağız. Asgari 2 milyar TL'lik hasılat oabilir. Masrafları çıktıktan sonra da 1 milyar TL’lik beklentimiz var” diye konuştu.

MÜLKİYET REFORMU

Son günlerin en çok tartışılan konular arasındaki hukuk reformuna ilişkin soruya da cevap veren Gülal, “Biz de görüş verdik. Buradaki mülkiyetle ilgili reformdan kastedilen, TMSF kayyumunda yönetilen şirketler değil. Çok net olarak ifade edeyim, bu şirketlerin hukuk reformuyla iade edilmesi söz konusu değil. Hukuki süreçler kesinleşmediği için mülkiyet hakkı hâlâ eski sahiplerinde. Büyük grupların tamamında müsadere kararı verildi. Onandığı andan itibaren bu mülkiyet sorunu ortadan kalkacak. Hisseler Hazineye devrolcak ve mülkiyet, eski sahiplerinde değil devletimizde olacak” ifadelerini kullandı.

Fİ YAPI MESELESİ

Fi Yapı’nın durumuyla ilgili de konuşan Gülal, şunları söyledi: Fi Yapı çözümsüz gibi duruyor. Kasasında 1 lira bile para yok. Şirket aslında 2008 yılında battı. TMSF’ye geçince firmadan ev almak için para yatıranlar heyecanlandı. Fakat hep söylediğimiz bir konu var. Ne devlet ne de TMSF, geri alamayacağı 1 lirayı bile koymaz. Fi Yapı’nın Dikili’deki adasının satışı düşünülüyor. Bu şekilde mağduriyetlerin bir kısmı çözülebilir. Ada için 50 milyon avro değerleme yapıldı. Bu da inşaatların tamamlanmasına yetmiyor. Çok daha fazla nakde ihtiyaç var...

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ DE VAR

TMSF’ye devredilen şirketlerin kaynaklarıyla, birçok sosyal sorumluluk projesine de destek vermeye başladıklarını aktaran Gülal, “Biz Bize Yeteriz, kampanyasına 20 milyon lira, Millî Eğitim Bakanlığımızın tablet kampanyasına da 20 milyon lira katkı sağladık. Bu işin içinde olmaktan son derece mutluyuz. En son Polis Vakfı üzerinden İçişleri Bakanlığımıza, İstanbul Emniyetimizin araç ihtiyacında kullanılmak üzere 20 milyon lira nakdi destek sağladık. Özel Harekât Binası’nı bombalayan bir yapıyla, bugün emniyetimizin araç ihtiyacının karşılanmasına destek verir hâle geldik. 2020 içinde 115 milyon TL nakdî destek sağladık. İzmir depreminde evsiz kalan bin ailenin mobilya ihtiyacını karşıladık. 6 tane okul yapıyoruz İstanbul’da. Ağustos sonu itibariyle Millî Eğitim Bakanlığımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.