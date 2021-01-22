İstanbul Kapalıçarşı’da 442,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 442,30 liradan, 2 bin 914 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 935 liradan, 403,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 407,50 liradan, 2 bin 848 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 868 liradan, bin 424 liradan alınan Yarım Ziynet bin 434 liradan ve 712 liradan alınan Çeyrek Ziynet 717 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar (22 Ocak 2021 altın fiyatları)
22.01.2021 - 08:25 | Son Güncelleme: 22.01.2021 - 08:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 442,30 lira oldu.
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761738 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/761738.aspx
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