Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünkü işlemlerde dolar 7,11'e, gram altın 413'e kadar geriledi. Merkez Bankasının faiz artırımı sonrasında "yüzde 5 enflasyon hedefine kadar sıkı politikanın süreceğine" dair mesajları, güven ve kredibilitenin artması, bununla beraber artan yabancı girişleri ve Türkiye’nin risk priminin (CDS) düşmesi, iyimserlikte etkili oluyor. Dış cephede ise düşük faiz ve bol likidite ortamı ile ABD başta olmak üzere yeni teşvik paketi hazırlıkları, pozitif trendi destekliyor. Dün altın ons fiyatı da uluslararası piyasalarda yüzde 2’ye yakın düşüşle 1.815 doları gördü. Analistler, pozitif havanın devamı hâlinde doların 6,85'e kadar gerileyebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının da düşüşün beklenebileceğini belirtiyor.