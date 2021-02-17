Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bel çantalarından kemerlere, 2021 Kış sezonunun öne çıkan aksesuar trendleri sıralandı. DeFacto'nun kadın koleksiyonunda yer alan tasarımlar sade ve şık temalarıyla çağdaş, modern kadının stiline cevap veriyor. Koleksiyonda zincir detaylı çantalardan ikili kemerlere, farklı desenlerdeki fularlardan sneakerlara kadar birçok alternatif, sezonun tarzını yansıtıyor. Bel çantalarının moda dünyasına kazandırdığı "eller serbest" akımının yeni temsilcisi olarak görülen aksesuarlar, tasarımcıların ilham kaynağı. En havalı kombinlerin tamamlayıcısı bel çantaları ve muhtelif çeşitteki aksesuarlar, siyah, beyaz ve bej rengi alternatifleriyle sunuluyor.

Günlük stile her daim uyum sağlayacak renkleri ve tasarımları erkeklerin beğenisine sunan DeFacto, geniş ürün yelpazesiyle de dikkat çekiyor. Klasik ve spor model ayakkabılar, atkılar, çantalar, kemerler ve daha bir sürü çeşit erkek aksesuarları Defacto'nun 2021 Kış Erkek Koleksiyonu'nda yerini alıyor.

Kış koleksiyonunda yer alan aksesuarlar markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında moda severlere sunuluyor.