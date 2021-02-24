Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

2020 mali yılının toplamında yüzde 45 büyüyen marka, dijital satışlarını yüzde 400, çağrı merkezi satışlarını ise 30 kat artırdı. Yılın son üç ayında Türkiye’deki en yüksek pazar payına ulaşan MediaMarkt Türkiye, mağazalarında ve mediamarkt.com.tr’de 175 milyon yani Türkiye nüfusunun iki katı kadar ziyaretçi ağırladı. MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Mağazalar açıldıktan sonra satışlarımız ikiye katlandı. Mediamarkt.com.tr tarafında ise tam 7 kata kadar büyüdük. Üç yeni mağaza ile 27 ilde toplam 80 mağazaya ulaştık. 2021 yılında 100 milyon TL’lik yatırımla dört yeni şehre girip 10 mağaza daha açarak 31 ilde 90 mağaza ve mediamarkt.com.tr ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Böylece 100 milyon TL’lik yatırımla yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacağız” dedi.

Türkiye’nin başarılı sonuç ve projelerinin MediaMarkt Grubu’nun genel merkezi tarafından yakından takip edildiğini vurgulayan Gökyıldırım, “Mediamarkt Grubu içerisinde en çok büyüyen ülke olduk. Ne mutlu bana ki, geçtiğimiz ağustos ayından bu yana MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nda COO/Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türkiye ile beraber dokuz ülkenin (Türkiye, Belçika, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Polonya ve Portekiz) operasyonlarından sorumlu oldum. Bu başarıyı diğer ülkelerde de katlayarak artıracağımıza inanıyorum” diye konuştu.