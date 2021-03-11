Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Pakette ‘yatırımların desteklenmesi’, ‘istihdam’, ‘enflasyon ve cari açıkla mücadele’ ile ‘kamuda tasarruf’ başlıkları öne çıkıyor. Hükümet, yerli ve yabancı yatırımcıyı teşvik edici adımlar atmayı planlıyor. Yatırıma ilişkin bürokratik engeller ortadan kaldırılacak ve yatırımcılar desteklenecek. İşten çıkarma yasağının iki ay daha uzatılmasının iş gücü piyasasındaki olumlu etkileri sürerken, mevcut istihdamın korunmasına ve genç nüfus istihdamının artırılmasına yönelik düzenlemelerin gelmesi de bekleniyor. İşveren ve işçinin tedirginliklerine çözüm getireceği değerlendirilen istihdam başlığının iş gücü piyasasındaki olumlu havayı devam ettirmesi öngörülüyor. Pandemi sürecinde özellikle gıdadaki fiyat artışlarını mercek altına alan hükümet, gıda enflasyonundan yola çıkarak geniş çerçevede enflasyonun önlenmesine yönelik adımlar atacak. Türk lirası varlıklarını destekleyecek, enflasyonist baskıları azaltıcı düzenlemelere de ağırlık verilecek. Pakette mali disiplin ve tasarruf adımları da yer alacak. Acil olmayan araç alımları ile bina yapım ve tadilatların erteleneceği belirtiliyor. Kamu alım ihalelerinde yeni bir sisteme geçileceği, KİT’lerde de yeniden yapılanmaya gidileceği ifade ediliyor.

TÜİK İLK REVİZE VERİLERİ AÇIKLADI

Ocakta işsizlik yüzde 12,2

TÜİK, üçer aylık hareketli ortalamalar yerine bağımsız aylık tahminler olarak yayımlamaya başladığı ilk revize işsizlik verisini açıkladı. İşsiz sayısı Ocak 2021’de bir önceki aya göre bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi olurken işsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,2 seviyesinde gerçekleşti. İş gücü, 821 bin kişi artarak 31 milyon 567 bin kişi, iş gücüne katılma oranı yüzde 49,9, genç nüfusta işsizlik yüzde 24,7 oldu.