Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 yılında ikinci ve sonraki işverenlerden aldığı ücret 49 bin lirayı aşanlar da beyanname dolduracak. Tek işverenden elde edilen ve brüt tutarı 600 bin lirayı aşmayan ücret gelirleri ise beyan edilmeyecek. Beyannamelerin 31 Mart'a kadar doldurulması önem taşıyor. Vergi dairesine kâğıt ortamında ya da mali müşavirler üzerinden “e-Beyanname” ile verilebilecek. Gelir vergisi, bu yılın mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksitin, damga vergisiyle birlikte 31 Mart’a kadar ödenmesi gerekiyor.