Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanlığında Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle yapılan değişiklik sonrasında piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. Önceki akşam Asya'da ilk kotasyonlarda dolar yüzde 16’nın üzerinde yükseliş kaydetmişti. Dolar/TL fiyatlamalarında sığ işlemlerde 8,47 seviyeleri görülmüştü. Dün sabah saatlerine kadar ise sakinleşme yaşandı ve dolarda yeniden 7,70’in altı görüldü. Sonraki işlemlerde ise kur, 8 TL seviyesinin altında denge bulmaya çalıştı. Borsa da yeni haftaya satışlarla girdi. BIST 100 endeksi düne, yüzde 6,65 düşüşle 1.427 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 8'i aşan düşüş kaydetti. Endeksteki gerilemenin yüzde 5’i aşmasıyla birlikte işlemler geçici olarak durduruldu. Ardından işlemler tekrar başlayınca, endeks 1.400 puanın altına sarktı.

GÜVEN KORUNMALI

Ekonomistler “TL'ye itibar kazandırmaya çalıştığımız bir dönemdeyiz. Erken bir faiz indirimi olmayacak ancak asıl önemli olan, enflasyonla mücadeleyi ve güveni sekteye uğratmamak... Piyasa oyuncuları ve özellikle yabancılar buna odaklanacak. Bundan sonra da ‘fiyat istikrarı’ ve ‘sıkı para politikası’ vurgusu çok önemli olacak” görüşünde birleşti. Analistler, önümüzdeki süreçte dolarda 7,50 - 7,60 bandının destek görevi göreceğini, 8 seviyesinin ise kritik direnç olarak takip edileceğini belirtiyor. Sakinleştirici açıklamaların olumsuz havayı dağıtabileceğini vurgulayan analistler; borsada 1.450 seviyesinin üzerine çıkılmaması hâlinde, 1.350'li seviyelerin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

ELVAN: KARARLIYIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyeceğini ve liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına devam edileceğini vurguladı. Elvan, “Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır. Bu alanlarda istikrar olmaksızın, güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir. Uygulamakta olduğumuz makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını da, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz” dedi.