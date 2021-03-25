Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı. Bu yıl "Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?" ana temasıyla ilk defa hibrit (fiziksel& online) olarak gerçekleştirilen zirvede "dijitalleşme" masaya yatırıldı. Zirvede "Kamuda Değişim Ajandası" başlıklı panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, 2008 yılında kullanıma açılan e-Devlet Kapısı'ndan 5 binin üzerinde hizmet ile 53,9 milyon vatandaşa ulaştıklarını ifade ederek "Geçen sene pandeminin etkisiyle yaklaşık 2,4 defa vatandaşımız e-Devlet Kapısı'ndan hizmet aldı. Araçlarım hizmetini haziran ayında devreye aldık. Baktık ki 200 milyonun üzerinde kullanıldı, dedik ki 'yoğurt tuttu'. Şimdi de 'Çalışma Hayatım' ve 'İkametgâhım' başlıkları ile bu alanlardaki tüm hizmetlerin tek başlık altında listeleneceği daha bütünleşik hizmetlere doğru yöneliyoruz. Artık e-Devlet'i Dijital Türkiye Portali'ne doğru çevireceğiz. Yani sadece kamu olmayacak. Vatandaşımızın hayatı için gereken her türlü dijital sürece başvurunun yapılabileceği bir kapı hâline getirmek istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin dijital hizmet kapısı e-Devlet'in dünyada da başarılarıyla öne çıktığını aktaran Koç şunlara dikkati çekti: Biz birçok endekste de yukarı sıralardayız. En son Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. AB Avrupa'daki 36 ülkeye bizi de dâhil etti ve 'Dijital Devlet' uygulamalarında kullanıcı odaklılığı ölçtü. Burada Türkiye dördüncü sıraya geldi. İlk üçe baktığımız zaman da nüfusları çok küçük bazı Avrupa ülkeleri olarak görüyoruz. Yani bu anlamda baktığımız zaman lider konumundayız.

AKSOY: FİBERİ YAYMALIYIZ

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy da pandemi gerçeğiyle birlikte, gücünü dijitalleşmeden alan yepyeni bir dünya düzeniyle tanışıldığını söyledi. Aksoy, pandemi sonrası oluşacak yeni toplumsal düzenin odağında dijitalleşmenin olacağını belirterek "Bugün Covid-19 karşısında dünyayı ayakta tutan nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zekâ ve bulut gibi teknolojiler yarın dünya ekonomisinin tekrar toparlanmasının mimarları olacak. Toplumsal dönüşümü gerçekleştirebilmek için tüm ülkeyi kapsayan yaygın bir fiber ağına ihtiyacımız var. Elektrik, su, doğalgaz nasıl öncelikli temel hizmet olarak görülüyorsa fiber yatırımı konusunun da eş değerde önceliklendirilmesi ve bir kamu politikası hâline getirilmesi gerekiyor. Ülkedeki fiber uzunluğu artış oranı yüzde 50 olsa bu yatırım kaynaklı GSYH büyümesinin 2023 yılında 44 milyar dolar olacağını hesaplıyoruz. Sektör olarak, bir an evvel fiber yayılımını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Ülkemiz yaşadığı türbülansı aşacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan: Türkiye, şu anda yaşadığı türbülansı aşacak, sakinleşecek ve yoluna devam edecek. Ben bunların küçük sancılar olduğu kanaatimdeyim. Bunlar aşılacak. Türkiye'yi ve İstanbul'u konuştuğumuzda ve etkinliğini de dikkate aldığımızda inanılmaz bir potansiyelden bahsediyoruz. Bu işlere daha uzun dönemli bakmamız lazım. O açıdan çok ümitliyim.

İtalya ile ticaret artacak

∂ Zirve kapsamında, "İtalya Özel Oturumu" gerçekleştirildi. Konuşmacılardan:

¥ DEİK Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı Zeynep Bodur Okyay: İki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda üçüncü ülkelerde de kazan-kazan mekanizmasıyla çalışabiliriz.

¥ Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman: İtalya'da şu an 400 kişi çalıştırıyoruz. İtalya'yla olan ilişkilerimizi sadece bu alanda görmüyoruz. Bugün biz Türkiye'den İtalya'ya 120 milyon doların üzerinde ihracat yapıyoruz.

¥ İtalyan Ticaret Ajansı Genel Müdürü Roberto Luongo: İtalya ile Türkiye'nin birlikte çalışabileceği, iş birliği yapabileceği sağlık, restorasyon, moda, gıda, mücevherat ve makine gibi çok sayıda alan var.