İsrailli şirketlerin yazılımlarıyla akıllı TV’ler casusa dönüştü! Cihazlar gizlice veri toplarken, internetiniz suçlara alet ediliyor.

ÖMER TEMÜR- İsrailli şirketlerin yazılımları aracılığıyla Güney Kore’li TV üreticilerine sızdığı gizlice veri topladığı ve izinsiz ağ köprüsü (proxy) olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Yeni casusluk vakasının başrolünde İsrail merkezli bir şirket olan Bright Data yer alıyor. Roku ve Google TV’nin yasakladığı ancak akıllı televizyonlardaki yüzlerce uygulamaya gizlenen bu sistem, ev internetinizi yabancıların web trafiği için bir çıkış düğümüne çeviriyor.

İsrail, ekranlara sızdı: Akıllı TV’de casusluk skandalı

Başkalarının işlemleri sizin IP adresiniz üzerinden yapılırken, sistemin sanal ağları (VPN) dahi aşabildiği ve hiçbir güvenlik doğrulaması içermediği tespit edildi.

İsrail, ekranlara sızdı: Akıllı TV’de casusluk skandalı

Kullanıcılar, açıkça bilgilendirilmedikleri bu küresel ağ yüzünden IP engellemeleri ve ciddi hukuki risklerle baş başa kalıyor. Aslında bu ilk değil. İsrailli IronSource’un geliştirdiği ‘AppCloud’ yazılımının Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da satışa sunulan cep telefonlarına silinemeyecek şekilde gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Uygulama cihazın arka planında sürekli çalışarak konum, IP adresi ve cihaz kimliği gibi hassas verileri topladığı tespit edilmişti.



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