İsrail, ekranlara sızdı: Akıllı TV’de casusluk skandalı
İsrailli şirketlerin yazılımlarıyla akıllı TV’ler casusa dönüştü! Cihazlar gizlice veri toplarken, internetiniz suçlara alet ediliyor.
- Bu casusluk vakasının başrolünde İsrail merkezli Bright Data şirketi yer alıyor.
- Roku ve Google TV'nin yasakladığı bu sistem, akıllı televizyonlardaki yüzlerce uygulamaya gizlenerek ev internetini yabancıların web trafiği için bir çıkış düğümüne çeviriyor.
- Kullanıcıların IP adresleri üzerinden başkalarının işlemleri yapılırken, sistemin VPN'leri dahi aşabildiği ve güvenlik doğrulaması içermediği tespit edildi.
- Kullanıcılar, bilgilendirilmedikleri bu küresel ağ yüzünden IP engellemeleri ve hukuki risklerle karşı karşıya kalıyor.
- Daha önce de İsrailli IronSource'un 'AppCloud' yazılımının cep telefonlarına silinemeyecek şekilde gömülerek konum, IP adresi ve cihaz kimliği gibi hassas verileri topladığı tespit edilmişti.
ÖMER TEMÜR- İsrailli şirketlerin yazılımları aracılığıyla Güney Kore’li TV üreticilerine sızdığı gizlice veri topladığı ve izinsiz ağ köprüsü (proxy) olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
Yeni casusluk vakasının başrolünde İsrail merkezli bir şirket olan Bright Data yer alıyor. Roku ve Google TV’nin yasakladığı ancak akıllı televizyonlardaki yüzlerce uygulamaya gizlenen bu sistem, ev internetinizi yabancıların web trafiği için bir çıkış düğümüne çeviriyor.
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Başkalarının işlemleri sizin IP adresiniz üzerinden yapılırken, sistemin sanal ağları (VPN) dahi aşabildiği ve hiçbir güvenlik doğrulaması içermediği tespit edildi.
Kullanıcılar, açıkça bilgilendirilmedikleri bu küresel ağ yüzünden IP engellemeleri ve ciddi hukuki risklerle baş başa kalıyor. Aslında bu ilk değil. İsrailli IronSource’un geliştirdiği ‘AppCloud’ yazılımının Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da satışa sunulan cep telefonlarına silinemeyecek şekilde gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Uygulama cihazın arka planında sürekli çalışarak konum, IP adresi ve cihaz kimliği gibi hassas verileri topladığı tespit edilmişti.