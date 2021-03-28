Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
28.03.2021 - 12:02 | Son Güncelleme: 28.03.2021 - 12:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacağını duyurdu. Başvurular 24 Mayıs-27 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
Etiketler : Muğla Büyükşehir Belediyesi,
778018 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/778018.aspx
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