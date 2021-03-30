Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama kararına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınırken yerine Mustafa Duman atandı.
TCMB Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu
30.03.2021 - 00:34 | Son Güncelleme: 30.03.2021 - 00:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Mustafa Duman oldu.
Etiketler : Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya,
778402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/778402.aspx
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