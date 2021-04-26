Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yağışın en az düştüğü bölge İç Anadolu olurken; Ege ve Karadeniz'de son 40 yılın en kurak sonbaharı yaşandı. Mart ayının yağışlı geçmesi, kuraklığın olumsuz etkilerini sınırlayacak. Ulusal Hububat Konseyinin raporuna göre; Türkiye'de buğday ekim alanı 7,1 milyon hektarın üzerine tahmin edildi. Geçen yıl 20 milyon ton olan buğday üretiminin de, bu sezon yüzde 5 azalışla 19 milyon ton olacağı öngörülüyor. Öte yandan fiyat avantajı fazla olan makarnalık buğday ekiminde artış olduğu değerlendiriliyor.