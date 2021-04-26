Yağışın en az düştüğü bölge İç Anadolu olurken; Ege ve Karadeniz'de son 40 yılın en kurak sonbaharı yaşandı. Mart ayının yağışlı geçmesi, kuraklığın olumsuz etkilerini sınırlayacak. Ulusal Hububat Konseyinin raporuna göre; Türkiye'de buğday ekim alanı 7,1 milyon hektarın üzerine tahmin edildi. Geçen yıl 20 milyon ton olan buğday üretiminin de, bu sezon yüzde 5 azalışla 19 milyon ton olacağı öngörülüyor. Öte yandan fiyat avantajı fazla olan makarnalık buğday ekiminde artış olduğu değerlendiriliyor.
Buğdayda rekolte yüzde 5 azalacak
26.04.2021 - 04:14 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 04:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekim-mart döneminde düşen yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının altında kaldı.
Etiketler : buğday,tarım,buğday rekolte,
785638 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/785638.aspx
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