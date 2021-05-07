Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 700 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin karar, 2252 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince alındı.
Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermaye 700 milyon liraya çıkarıldı
07.05.2021 - 03:24 | Son Güncelleme: 07.05.2021 - 03:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermayenin 700 milyon Türk lirasına çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Etiketler : Döner Sermaye İşletmesi,
788327 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/788327.aspx
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