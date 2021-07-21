Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre geçen yıl 107 ülkeye 7 milyon 637 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirildi. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 3 milyon 236 bin dolar olan pul biber ihracatı tutarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 46 artarak 4 milyon 730 bin dolara yükseldi.



YAKLAŞIK 2 TON PUL BİBER SATILDI

İlk çeyrekte, Almanya, Hollanda, İngiltere, Irak, ABD, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirliği, Nijerya, Küba, Paraguay, Libya, Kanada, Umman, Japonya, Ürdün, Etiyopya, Mısır, Malta ve Kenya'nın da aralarında bulunduğu 96 ülkeye 1.913 ton pul biber satıldı.



EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA

Pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 236 bin dolar ile Almanya aldı. Bu ülkeyi 869 bin dolarla Hollanda ve 448 bin dolarla İngiltere izledi.



"İSOTUMUZDAN VAZGEÇEMEYECEKLER"

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, pul biber ihracatıyla ilgili konuştu. Kızıldemir "Şanlıurfa'da yetiştirilen ve bölge insanı tarafından da isot olarak isimlendirilen pul biber, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da büyük rağbet görüyor. Bizim acımızın yemeklere kattığı o eşsiz lezzetin farkına diğer ülkeler de vardı. İnanıyorum ki artık bizim isotumuzdan vazgeçemeyecekler" dedi.



Türkiye 19 ülkeye ihracatta rekor seviyelere ulaştı Türkiye, haziran ayında gerçekleştirdiği dış satımda 19 ülkede aylık ihracat rekoruna imza attı.



Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştık Ticaret Bakanı Muş, "İlk 6 ayda ihracat, yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştık." dedi.