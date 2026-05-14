Müge Anlı’da kan donduran iddialar peş peşe sıralandı. 34 yaşındaki Döne Duygu Poyraz’ın ikiz bebeklerinden birini öldürdüğü, kendini hemşire olarak tanıttığı hastanede yanlış iğne yaptığı, aynı zamanda çok sayıda kişiyi dolandırdığı, altın çaldığı iddia edildi. Poyraz iddiaları reddederken, yayına telefonla bağlananların ardı arkası kesilmedi. İşte iddiaların perde arkası…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde ortaya atılan iddialar kan dondurdu. 34 yaşındaki Döne Duygu Poyraz'ın annesi Sultan Hanım ve ablası Hatice İlgi Küçükkaya, genç kadının 3 yıldır kayıp olduğunu belirterek Müge Anlı’ya başvurdu.

Müge Anlı’da telefonlar susmadı! Her iddia diğerinden korkunç… Sahte hemşire kendi bebeğini mi öldürdü?

İLK İDDİA: DOLANDIRICILIK

Ailesinin 3 yıldır haber alamadığı Döne Duygu Poyraz’ın programa gelmesinin ardından stüdyoda birbirinden korkunç iddialar peş peşe sıralandı. Poyraz’ın ailesi kızlarının evlilik vaadiyle çok sayıda erkeği dolandırarak haksız kazanç elde ettiğini iddia etti.

“KIZ ARTIK 'MİLLİ GELİN' OLMUŞ”

Poyraz’ın ablası Hatice İlgi Küçükkaya kardeşinin yöntemlerini şöyle anlattı:

Bizim kız artık 'milli gelin' olmuş. İnsanları evlenme vaadiyle kandırıyor, paralarını çarpıyor. Borçlarını ödemeyip adres ve telefon olarak anneminkileri veriyor. Evimize sürekli icra kağıtları geliyor.

"DEPREMZEDE AİLEYİ DE KANDIRDI"

Duygu Poyraz’ın 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Metin isimli bir gencin ailesine giderek, "Metin ile ortak bir çocuğumuz var" dediği ve onları kandırmaya çalıştığı iddiası ise ‘Pes’ dedirtti.

"1,5 MİLYON TL DOLANDIRDI"

Poyraz’ın öz çocuklarını da başkalarına "Yeğenim" diye tanıtarak duygu sömürüsü yaptığı da iddialar arasında yer aldı. Öte yandan Poyraz’ın Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet isimli bir genci de "Hamileyim" yalanıyla 1,5 milyon TL'den fazla dolandırdığı iddia edildi.

“KIZIMIN TUZAĞINA DÜŞMEYİN”

Poyraz’ın annesi Sultan Hanım ise kızının dolandırıcı olduğunu iddia ederek şöyle seslendi:

Ben onu 9 ay karnımda taşıdım ama o benim numaramı, adresimi verip beni zor durumda bırakıyor. Buradan bütün erkeklere sesleniyorum; kızımın tuzağına düşmeyin. Duygu gel, yanımda otur, bu işleri bırak.

KAN DONDURAN İDDİA

Müge Anlı’ya damga vuran bir diğer korkunç iddia ise duyanların kanını dondurdu.

"SAHTE HEMŞİRELİK YAPTI"

Programa bağlanan Sinem isimli bir tanık, Duygu Poyraz’ın tıp eğitimi almamasına rağmen kendisini hemşire olarak tanıttığını, "Diplomamı kaybettim" diyerek bir hastaneye hemşire olarak girdiğini, yoğun bakımda yanlış iğne yaparken son anda yakalandığını iddia etti.

"KENDİ BEBEĞİNİ ÖLDÜRDÜ" İDDİASI

Yayındaki bir başka iddia ise tüyler ürpertti. Yayına bağlanan çok sayıda kişi, Duygu'nun ikiz bebek dünyaya getirdiğini ancak sağlıklı doğan Gökmen isimli bebeğini kasten öldürdüğünü iddia etti. Poyraz ise bebeğinin nefes borusuna kusmuk kaçtığı için öldüğünü söyledi.

Duygu’nun çocukluk arkadaşı olduğunu öne süren bir kadın ise yayına bağlanarak “Döne Duygu bebeğinin cenazesinde 'Ben öldürmedim!' diye ağlıyormuş. İnsanlara da bu tuhaf gelmiş” dedi.

Bir diğer tanık ise Poyraz’ın kendisini "başhekim" olarak tanıttığını, bu unvanla güven kazanıp çevresindekilerin altınlarını çalarak kayıplara karıştığını öne sürdü. Programa yağan telefonların ardı arkası kesilmedi. Telefonla bağlanan Enver isimli kişi Duygu'nun çocukluğundan beri bu hayal dünyasında yaşadığını, Osmaniye'de sahte hemşirelik iddiaları nedeniyle kiraladığı evin polis tarafından basıldığını iddia etti.

İDDİALARI REDDETTİ

Müge Anlı konunun emniyet birimleri tarafından incelenmesi gerektiğini vurgularken, Döne Duygu Poyraz, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

