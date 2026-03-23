Türkiye genelinde emlak danışmanları, bayramın son günü itibariyle bir protesto başlattı. İlan platformlarının yüksek fiyatlarına karşı çıkan danışmanlar, ekran kararttı. Protesto, 81 ilde uygulanırken “Fiyatları geri çekin, aşağı indirin. Emlakçının önünü açın” çağrısı yapıldı. Bir sitede bin 500 lira olan ilan ücretinin diğerinde 25 bin lira olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, kısa süre önce sosyal medya platformlarından yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanlarını yakın takibe almış, aykırı şekilde yayımlanan ilanlara gerekli idari yaptırımlar uygulanacağını duyurmuştu.

İLAN GİRİŞLERİ DURDURULDU

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) öncülüğünde Türkiye genelinde emlak danışmanları, ilan platformlarının yüksek ücret politikalarına tepki gösterdi. Emlak danışmanları, ülke genelinde "ekran karartma" eylemi başlattı. Protesto bayramın üçüncü günü itibarıyla 81 ilde eş zamanlı hayata geçirildi, ilan girişleri durduruldu.

81 İlde emlakçılar protestoda! İlan ücretleri 25 bin liraya dayandı

“BİR ADIM GERİ ATIN”

TEDB Kocaeli İl Başkanı Nuriye Köksal, ilan platformlarının bu fiyat politikalarına son vermesi için çağrı yaptı. Köksal “Biz korkmuyoruz. Siz de bizden korkmak istemiyorsanız bir adım geri atın" dedi.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE KRİZ

Gayrimenkul sektörünün artan maliyetler, durma noktasına gelen satışlar ve kontrolsüz şekilde yükselen ilan ücretleri nedeniyle ciddi bir çıkmazda olduğunu belirten Köksal, emlak danışmanlarının kira, personel ve reklam giderleri altında ezildiğini vurguladı.

"FİYAT FARKI ÇOK BÜYÜK"

Köksal, şöyle konuştu:

Bayramın üçüncü günü kampanya başlattık. 81 ilden meslektaşlarımıza dedik ki; 'Biz bu sektörün aktörleri olarak sahaya iniyoruz, elimizi taşın altına koyuyoruz, mücadele etmeye hazırız. Hadi hep beraber mücadele edelim' diyerek ekranlarımızı karartma kararı aldık. Neden bu kararı aldığımızı açıklamak istiyorum. Kendimden örnek veriyorum. Ofisimin kirası 24 bin lira ve ilan sitelerine 23 bin lira para ödüyorum. Yani kiram kadar ilan parası ödüyorum. Ben bir gayrimenkul firması sahibi olarak, internet üzerinden satış yapma zorunluluğum olduğu için bu ilan sitelerini kullanmak zorundayım. Sadece bir platform değil, başka platformlar da var. Ancak bu platformlar arasında fiyat farkı çok büyük. Birinde bin 500 lira öderken, diğerinde 25 bin lira ödüyorum.

“EMLAKÇININ ÖNÜNÜ AÇIN”

Köksal "Fiyatları geri çekin, aşağı indirin. Emlakçının önünü açın. Birçok emlakçı, birçok ofis sahibi kira ödeyemediği, reklam giderlerini karşılayamadığı için ofisini kapatmak zorunda kalıyor. Herkes seviye 5 belgesi alıp emlak ofisi açmak istiyor ama açamıyor. Açtığı anda yaklaşık 40 bin lira gibi bir harca tabi tutuluyor. Ardından kira, elektrik, su, personel maaşı ve reklam giderleri geliyor. Yerel emlakçılar artık bu yükü taşıyamıyor" dedi.

