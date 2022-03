Türkiye Gazetesi

Et ve Süt Kurumunun (ESK), et fiyatlarına yüzde 48 zam yapmasının ardından kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, kuşbaşının kilosu da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi. ESK zammının sebebini ve piyasaya etkilerini Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç’a sorduk.

"GEÇ KALINMIŞ BİR ZAMDI"

TÜKETBİR Başkanı Tunç “Yakıttan işçilik maliyetlerine, yem girdilerine kadar her şeyin fiyatı artınca et fiyatları da arz talep dengesine oranla arttı. ESK’nın yaptığı zam, geç kalınmış bir zamdı. Piyasa zaten bu fiyatların çok üzerinde alım satım yapıyordu. ESK fiyatları, piyasanın gerçeğiyle örtüşmüyordu. Rakamı güncellemiş oldular. Benim üzüntüm, ramazan öncesinde zam yapılması... Madem o kadar süre dayandı, ramazan boyunca da dayanmalıydı” dedi.

Piyasada et fiyatlarına yeni zam gelmesini beklemediğini ifade eden Tunç “Ete gelecek olan zam, gelmişti zaten. Dolar kuru, yem ve girdi maliyetleri gibi kalemler iki üç ay önce şekillenmişti. Piyasa da eti kendi kendine fiyatlandırmıştı. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de spekülatif hareketler oluyor ama bunlar bertaraf ediliyor. Bundan sonra girdi maliyetlerinde ciddi artış olmadığı müddetçe ete zam geleceğini düşünmüyorum. Mevcut şartlar altında bu fiyatların daha yukarısı olursa bunun altında farklı sebepler aramak gerekir” diye konuştu.

Fiyatların düşmesi için ne yapılması gerektiğine de değinen Tunç “Hayvanlar yem yiyor, tarla sürülürken mazot kullanılıyor. Gübre fiyatları ve işçilik maliyetleri, nakliye de ekleniyor. Bütün bunları alt alta yazdığınızda bir maliyet oluşuyor. Et fiyatlarının düşmesi için bu maliyetlerin düşmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM HEDEFİ 1,5 MİLYON TON

TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç “Bugün geldiğimiz noktada üretimde 1,1 milyon ton civarına ulaştık. Türkiye’nin kişi başı et tüketimi de 15 kilo civarında. Bu rakamları artırmamamız için bir sebep yok. Banka da Bakanlık da yanımızda. Düzgün bir planlamayla bir iki sene içerisinde 1,5 milyon ton üretimi yeniden yakalarız" dedi.

BAKANLIK: PİYASA ETKİLENMEZ

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı da ESK’nın fiyat artışıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin tondur. Bu rakam Türkiye kırmızı et satışının yüzde birinin altındadır. Bu nedenle ESK’nın Türkiye genelindeki fiyatlarında düzenlemeye gitmesi, kırmızı et piyasasını etkilememektedir. Yeni fiyat düzenlemesinden sonra bile ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın yüzde 15 altında satılmaktadır. Böylece ESK kıymayı 83 TL’den, kuşbaşını 92 TL’den satışa sunmaktadır” denildi.

