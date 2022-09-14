Türkiye Gazetesi

Emeklilere 10 bin TL’ye kadar promosyon! Milyonlarca emekli için yapılan promosyon kampanyası Ağustos ayında sona ermişti. Kampanyalar uzatılmış ve emekliler Eylül ayında da promosyon almaya hak kazanmıştı. Müşteri kazanmaya çalışan bankaların yarışı da her geçen gün daha da kızışıyor. Bankalar emekliye ek ödeme yarışında tavan ücreti 10 bin TL’ye kadar çıkardı. Kampanyalar kapsamında alınacak miktarı yükseltmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Emekli müşteri getiren, otomatik fatura talimatı veren kişiler daha fazla ücret alabiliyor. Maaş miktarı da promosyon miktarının belirlenmesinde belirleyici oluyor.

DAHA ÖNCE ALMIŞ OLANLAR DA FAYDALANABİLECEK

Bankaların emekli promosyon kampanyaları genellikle 30 Eylül tarihine kadar devam edecek. Daha önce emekli promosyonu almış ancak taahhüt süresini tamamlamamış olan kişiler de anlaştığı bankaları değiştirebilecek.

İşte; bankaların ay sonuna kadar geçerli olacak emekli promosyon kampanyaları…

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme yapıyor. Ödeme 3 yıllık peşin promosyon ödemesi olarak veriliyor.

TÜRKİYE FİNANS

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilere, 36 ay boyunca maaşlarını banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.000 TL'ye kadar

1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL'ye kadar

2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

Promosyon tutarlarına ek olarak emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıdıktan sonra emekli yakını getiren müşterilere her yakını için 250 TL, toplamda 2,500 TL'ye varan nakit ödül veriliyor.

Kampanya 30 Eylül’de sona erecek.

YAPI KREDİ

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon alabiliyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül ödeniyor.

Emekli yakınını bankaya getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor.

TEB

Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca biri elektrik faturası olmak üzere en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 8.000 TL'ye varan promosyon kazanıyor.

Promosyona ek olarak emekli tanıdıklarını TEB'e davet eden müşteriler, emekli maaşını TEB'e taşıyan her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor. Kampanya 01.09.2022 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, emekli maaşını kendisinden alma sözü veren emeklilere 7 bin TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon ödemesi sağlıyor.

Maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ve 3 arkadaşını bu bankaya kazandıran emeklilerin alacağı promosyon 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

İŞ BANKASI

31 Ekim 2022’ye kadar sürecek kampanya kapsamında, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL'den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi almaya hak kazanıyor.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 7.500 TL'ye kadar promosyon verilecek. 30 Eylül 2022’ye kadar devam edecek kampanyaya göre; emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak da 1.500 TL bonus fırsatı bulunuyor.

HALKBANK

Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

Kamu bankaları da promosyonu artırsın Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere ödenen banka promosyonunun tam bir karmaşaya dönüştüğünü belirterek, bankaların emeklilere çok düşük rakamlar teklif ettiğini, promosyonun konuşulduğu masada emeklileri temsilen kendilerinin de yer almaları gerektiğini bildirdi.

'Emekli promosyonu 20 bin liraya çıkabilir' dedi, gerekçesini açıkladı: Kamu bankaları dengeleri değiştirebilir Banka promosyon ücretlerinde süren yarış vatandaşa yarıyor. Emekli maaşlarına gelen zam sonrası promosyonları artıran bankalar, vatandaşları müşterisi yapabilmek için hem nakit ödemede miktarı artırıyor hem de ek fırsatlar sunuyor. Kredi faiz oranlarında indirim, EFT/havale kolaylığı gibi fırsatların yanında promosyon ödemeleri de 7.500 liraya dayandı. Özel bir banka yetkilisinin ise kamu bankalarının henüz bu yarışta olmadığını ve onların da bu sürece girmesi ile birlikte emekli banka promosyonlarının 20 bin liraya kadar çıkabileceğini belirttiği iddia edildi. Peki hangi banka şu anda ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon ücretleri...