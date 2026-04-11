ABD bütçesi savaş döneminde 164 milyar dolar açık verdi
ABD'nin İran ile savaşı ekonomisine de yansıdı. ABD'de federal hükümetin bütçesi savaş dönemi olan mart ayında 164 milyar dolar açık verdi. Bütçe açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı.
ABD Hazine Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek 2026 mali yılının 6. ayında federal hükümetin bütçe açığı 164 milyar dolar olarak hesaplandı. Federal hükümet, Mart 2025'te 161 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 arttı.
AÇIK BEKLENTİYİ AŞTI
Bu dönemde, bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 157,8 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Hükümetin gelirleri martta yıllık yüzde 5 artarak 385 milyar dolara çıkarken, harcamaları yıllık yüzde 4 artışla 549 milyar dolara yükseldi.
TOPLAM BÜTÇE AÇIĞI 1,2 TRİLYON DOLARA ULAŞTI
Ülkede 2026 mali yılının 6. ayı olan mart itibarıyla toplam bütçe açığı ise 1,2 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1,3 trilyon dolar seviyesindeydi.
Mali yılın altı ayında gelirler, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 2,5 trilyon dolara yükselirken; harcamalar yüzde 2 artışla 3,7 trilyon dolara çıktı.