AJet, tüm yurt dışı hatlarında 9 dolar ve eurodan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı. Bugün 11.00'de başlayan indirimli bilet satışı, yarın 23.59'a kadar devam edecek. İndirimli biletler, 10 Ocak-12 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Türkiye'den 34 ülkede 59 noktaya seferler düzenleyen AJet, yeni yılın ilk yurt dışı kampanyasını duyurdu.

İNDİRİMLİ UÇUŞLAR 10 OCAK VE 12 MART ARASINDA

Bugün 11.00'de başlayan indirimli bilet satışı, yarın 23.59'a kadar devam edecek. 9 dolar ve eurodan başlayan indirimli biletler, 10 Ocak-12 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 85 bin koltuk satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında seçili rotalarda 1 dolar-eurp ve vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler de satışta çıktı. Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak, 12 euro olan kabin bagajı 5 euroya, yine 12 euro olarak sunulan "basic" bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 euroya alınabilecek.

İndirimli biletler AJet.com, AJet'in mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası