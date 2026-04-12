Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığı, yarın düzenlenecek törenle yerli imkanlarla üretilen 1 AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), 1 ATAK taarruz helikopteri ve 1 T-70 genel maksat helikopterini envanterine katacak.

EGM BÜNYESİNDEKİ İHA SAYISI 30’U BULACAK

Havacılık Daire Başkanlığı, envanterine ekleyeceği AKSUNGUR ile güvenlik operasyonlarında kapasitesini artıracak. 48 saat havada kalabilen AKSUNGUR’la EGM bünyesindeki İHA sayısı 30’a ulaşacak.



Törende teslim alınacak ATAK ve T-70’le teşkilatın helikopter filosundaki yerlilik oranı da yükselecek. Eklenen yeni araçlarla, EGM’nin operasyonel sahadaki hava gücü artacak.

AKSUNGUR ve yerli helikopterler Emniyet’in gücüne güç katacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen projeler kapsamında 2026 ve 2027'de 18 GÖKBEY helikopteri ile 2 AKSUNGUR İHA'nın daha envantere girmesi planlanıyor. 18 GÖKBEY'in teslimi ile Havacılık Daire Başkanlığının helikopter envanterindeki yerlilik oranının yüzde 58'e ulaşması hedefleniyor.

Teslimat törenine, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun katılması bekleniyor.

