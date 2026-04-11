Yüksek Ziraat Mühendisi Harun Raşit Manav, Almanya'da aldığı topraksız tarım eğitiminin ardından memleketi Antalya'ya dönerek çilek üretimine başladı. 10 dönüm arazide topraksız çilek üreten Manav; Rusya, Ermenistan ve Gürcistan başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyor. 100 ton çilek üretme hedefi olan vatandaş, 15 milyon lira da ciro bekliyor.

Antalya’nın Serik ilçesinde kurulan modern tesiste topraksız tarım yöntemiyle çilek üretimi yapan Yüksek Ziraat Mühendisi Harun Raşit Manav, 10 dönümlük alanda 175 bin kök çilekle üretim gerçekleştirerek dünya pazarına açıldı. Pestisitsiz ve yüksek kaliteli üretim yapan tesis, Avrupa ve Asya ülkelerinden yoğun talep görüyor.

"TOPRAKSIZ TARIMI SEÇME NEDENİMİZ..."

Yüksek Ziraat Mühendisi Harun Raşit Manav, topraksız üretime geçiş nedenlerini anlatarak, "Topraksız tarımı seçmemizin nedeni birim alanda daha fazla üretim yapabilmek, aynı zamanda ihracata dönük ürünler üretebilmek" dedi.

"PESTİSİT KALINTISI NEREDEYSE SIFIRA YAKIN"

Üretim sürecine ilişkin bilgi veren Manav, "Burada topraksız tarım çilek üretim tesisinin inşaatına başladık. 2024 yılında başladık, üç senedir de bu üretimi gerçekleştirmekteyiz. En büyük sebeplerinden bir tanesi birim alanda daha fazla üretim yapabilmek, aynı zamanda ihracata dönük ürünler üretebilmek. Topraklı üretim ile aramızdaki fark; topraktan gelen zararlılarımız yok, kontrolümüz daha iyi oluyor, pestisit kalıntılarımız neredeyse sıfıra yakın ve daha kontrollü bir üretim gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"RUSYA, ERMENİSTAN VE GÜRCİSTAN’A İHRACAT YAPIYORUZ"

Manav, "Çileklerimizi genelde yurt dışına gönderiyoruz. Topraksız tarımın avantajlarından biz de faydalandık. İşletmemizde şu an itibarıyla Rusya, Ermenistan ve Gürcistan başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Talep durumlarımız iyi ancak ülkemizin maalesef içinde bulunduğu durumdan dolayı girdi maliyetlerimiz inanılmaz derecede arttı. Gübre fiyatlarımız üç kata yakın arttı. Bu girdi maliyetlerinin artmasına rağmen bizim satış rakamlarımız maalesef günden güne düşmekte. Bu bizleri biraz zorluyor. Genç üreticiler olarak şu dönemler zor dönemler. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel verimlerde görüşeceğiz" diye konuştu.

10 DÖNÜMDE 100 TON ÜRETİM, 15 MİLYON TL CİRO HEDEFİ

Üretim kapasitesine ilişkin bilgi veren Manav, "Şu anda bulunmuş olduğumuz arazi 10 bin metrekarelik bir alan, içerisinde 175 bin adet kökümüz var. Ortalama yıllık hedefimiz 100 ton. Ortalama bir fiyat beklentimiz de var; 15 milyon civarında bir ciro beklentimiz var. Burada günlük en az 20 kişiye istihdam sağlayan bir işletmeyiz" dedi.

