Altın fiyatlarında son dakika! 27 Mart 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.335 TL ve ons fiyatı da 4.430 dolardan güne başlıyor. Ons fiyatında haftalık değer kaybı %-1,50 olarak gerçekleşiyor. Böylece altın, 2023 yılının temmuz-ağustos döneminden bu yana ilk defa 4 haftalık düşüş serisine doğru ilerliyor. Öte yandan ABD’li Wells Fargo altın fiyatlarıyla ilgili pozitif senaryo çizerek iyimser bir tahminde bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, altın fiyatlarında da dünkü düşüşün ardından toparlanma çabaları dikkat çekiyor. Ons altın dün %-2,85 değer kaybı ile 4.378 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise ons fiyatında TİS 06:00 itibarıyla 4.430 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Bu arada ons fiyatında haftalık bazda değer kaybı %-1,50 olarak gerçekleşiyor. Böylece altın fiyatı 2023 yılının temmuz-ağustos döneminden bu yana ilk defa 4 haftalık düşüş serisine doğru ilerliyor.

27 MART 2026 GRAM ALTIN

İç piyasaya bakıldığında 27 Mart 2026 spot gram altın fiyatı 6.335 TL’den güne başlıyor. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın fiyatı 6.690 TL’den satılıyor. Gram fiyatında spot ve fiziki piyasa arasındaki makas, 1 kilo altında 8 bin dolara yakın seyrediyor. Çeyrek altın satış fiyatı ise 12 bin 445 TL’den gerçekleşiyor.

Altın fiyatında bir ilk daha! ABD’li bankadan 'iyimser' tahmin

ALTINDA FAİZ BASKISI

Altın fiyatlarıyla ilgili finans kuruluşlarından son değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. ABD’li Wells Fargo tarafından paylaşılan son yatırım stratejisi raporunda, "ABD dolarındaki yükseliş, tahvil getirilerindeki artış ve faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin gerilemesi, altın için olumsuz sonuçlar getirdi” ifadelerine ye verilerek; reel faizlerdeki artışın sarı metal için olumsuz olduğu, çünkü bu durumda getiri sağlamayan altını elde tutmanın maliyetinin de arttığı vurgulandı.

SARI METALDE BEKLENTİLER

Buna karşılık Wells Fargo, İran savaşının ekonomi üzerinde uzun vadede sınırlı bir etkiye sahip olacağını, yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyon baskılarının azalması ve tahvil faizlerinin düşmesiyle birlikte altın fiyatlarındaki temel engellerin de ortadan kalkabileceğini öngörüyor.

ONS İÇİN HEDEF FİYAT

Merkez Bankalarının talebine de dikkat çeken Wells Fargo; çatışma ortamı istikrar kazandıkça sermayenin değerli metallere kayabileceğini, altındaki geri çekilmelerin kademeli pozisyon oluşturmak için fırsat verdiğini, ABD dolarında da nihai bir ılımlaşma halinde ons fiyatının 2026 sonuna kadar 6.100-6.300 dolar bandına gidebileceğini öngördü.



