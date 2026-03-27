Orta Doğu’da şubat sonunda başlayan çatışmalarda 1 ay geride kalmak üzereyken, Hürmüz’den geçen son gemiler 20-30 günlük yolculuğu tamamlayarak yüklerini boşaltmaya başladı. JP Morgan, arkadan yeni tankerler gelmediği için dünya genelinde nisanda ciddi bir stok şokunun yaşanabileceği uyarısında bulundu. Opsiyon piyasalarında da petrolün nisan sonunda 150 dolar olabileceğine yönelik fiyatlamalar yaklaşık 9 kat arttı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki hareketlilik yakından takip edilirken, dikkatler bir yandan da “stoklar ne kadar kaldı” ve “ne kadar süre yetecek” sorularına odaklandı. Hafta başında “İran’da enerji üslerinin 5 gün süre ile hedef alınmayacağını” açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, bu süreyi 6 Nisan Pazartesi gününe kadar uzattı.

PETROL NASIL TEPKİ VERDİ?

ABD Başkanı Trump’ın İran meselesi ile ilgili aldığı bu kararın ardından petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi durdu ancak piyasada ilk tepkiler itibarıyla belirgin bir düşüş de gerçekleşmedi. İran tarafının, ABD’nin 15 maddelik teklifini kabul etmemesi ve 5 maddelik kendi şartlarını öne sürmesi, riskleri yüksek tutuyor.

Dünkü işlemlerde Brent petrolün varil fiyatı en yüksek 109 doları gördü ve kapanış %3,98 primle 107,2 dolardan gerçekleşti. Bugünkü işlemlerde de TSİ 07:00 itibarıyla petrol fiyatı 107 dolara yakın seyrediyor.

STOK KRİZİ UYARISI

Petrol fiyatlarındaki gerginlik bir yandan da stoklara dair endişelerden kaynaklanıyor. Piyasaların dikkate aldığı Hürmüz Boğazı hâlâ kapalı durumda… JP Morgan tarafından paylaşılan analizde, piyasaların artık Boğaz’dan akış şokunun ötesinde bir konuya odaklandığı, bunun da “stok tükenmesi” olduğu vurgulandı. Nakliye sürelerine vurgu yapılan analizde, çatışmalar başlamadan önce hareket eden son petrol tankerlerinin de hedeflerine ulaşmaya başladığı, arkadan yeni gemiler gelmediği için nisanda stok krizi yaşanabileceği ifade edildi.

150 DOLARLIK OPSİYONLAR!

Bu gelişmelerin gölgesinde opsiyon piyasalarında da ciddi fiyatlamalar yaşanıyor. Küresel piyasalarda nisan vadeli petrol kontratlarında “150 dolarlık alım opsiyonları” için geçen ay 3 bin 375 lot olan işlem hacmi, bugün 29 bin lota yaklaştı. Böylece yaklaşık 9 katlık bir artış yaşandı.

TRUMP ÇÖZÜM ARIYOR

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yapı Kredi Varlık Yönetimi ve Strateji Müdürü Çağlar Kimençe; Trump’ın hem ülkesinin hem de dünyanın dengesini bozucu rolünden çıkmak zorunda olduğunu ve kendi kariyeri açısından da çözüm arayışına girdiğini belirtti.

BU DEFA İRAN DA VAR!

Çağlar Kimençe, “Gümrük tarifeleri konusunda süreç sadece kendi kararlarına bağlıydı. Dolayısıyla piyasalarda ‘Trump daima geri adım atar’ fiyatlamaması gözlemleniyordu. Ancak bu defa durum farklı. Bir karşı taraf var. İran’ın da ikna olmasına ve ABD’ye eşlik etmesine ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

BARDAĞIN DOLU VE BOŞ TARAFI

Körfez’deki meselenin iki yönlü ilerlediğini aktaran Kimençe, “Biri anlaşma zemini aramak şeklinde, bu olumlu. Diğeri ise ABD’nin kara harekâtı hazırlığı yaptığı şeklinde, bu olumsuz. Bu aynı zamanda bardağın da boş tarafı” diyerek; bundan sonraki süreçte anlaşma yolunun varlığını koruması ve bu yolda ilerleme sağlanması halinde, piyasanın da İran konusunda “en kötünün geride kaldığı” sonucuna varabileceğini ve buna göre fiyatlamasını somutlaştırabileceğini belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası