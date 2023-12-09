Altında ivme ABD istihdam verisiyle aşağı döndü! Gram altın bugün ne kadar?

9 Aralık 2023 09:50 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 09:50

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yatırımcıların 'güvenli limanı' olarak bilinen altın, dün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından çakıldı. Haftaya 2 bin 100 dolar seviyesini test ederek başlayan ons altın, Cuma günü 2 bin 30 dolar civarında alıcı buluyordu. ABD istihdam raporunun açıklanmasıyla serbest düşüşe geçen ons altın, akşam saatlerinde bin 994 dolara kadar düştü. Cumartesi günü hafif bir toparlanma yaşayan değerli metal, 2 bin 4 dolarda işlem görüyor.

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ ALTINI VURDU

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin tarım dışı istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam kasımda 183 bin beklentisinin üzerine çıkarak 199 bin kişi oldu. Ekim ayı verisi 150 bin seviyesindeydi.

Kasım ayında istihdam, sağlık hizmetleri ve kamu sektörlerinde artış gösterdi. İmalat sektöründe de grevdeki işçilerin işlerine geri dönmesiyle artış kaydedildi. İstihdam, perakende ticaret sektöründe ise azaldı. Tarım dışı istihdam verisi, Fed'in faiz kararında baz alması nedeniyle piyasaları etkiledi.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI

Ons altın fiyatındaki düşüş, gram ve çeyrek altına da etki etti. 4 Aralık'ta bin 930 TL seviyesine ulaşan gram altın, serbest piyasada 2000 TL'yi aşmıştı. Dün öğle saatleride bin 890 TL civarında işlem gören değerli metal, verilerin ardından bin 858 TL seviyesini gördü. Cumartesi günü kayıplarının bir kısmını toplayan gram, şu anda bin 867 TL seviyesinde bulunuyor.

Gün içinde 3 bin 36 TL seviyesini gören çeyrek altın ise, şu anda 3 bin 51 TL civarında işlem görüyor.

KASIM'DA EN ÇOK KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Öte yandan, Kasım ayında en çok kazanç sağlayan yatırım aracı külçe altın oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde Kasım ayında en yüksek aylık reel getiri yüzde 2 ile külçe altında gerçekleşti.