Hangi altın daha karlı? Gram, Çeyrek, Cumhuriyet… İslam Memiş açıkladı!

8 Aralık 2023 18:50 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 18:55

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: TGRT Haber

Altın fiyatları hareketli günlerden geçiyor. Gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatlarındaki değişim sonrası hangi altının ne kadar kazandırdığı/kazandırabileceği merak ediliyor. Peki, hangi altın daha çok kar getiriyor? İşte Finans Analisti İslam Memiş’in açıklamalarından derlediğim haberimiz…

HANGİ ALTIN DAHA ÇOK KAR GETİRİR?

Konu ile ilgili Finans Analisti İslam Memiş’in açıklamaları şu şekildedir:

''Fiziki olarak bankalardan, kuyumculardan ya da kapalı çarşı piyasalarından aldığınız altın ve gümüşlerin farklı çeşitleri var. Bu ekonomik durumunuza göre ya da satın alma gücünüze göre çeşitlilik gösterir. Mesela insanlar küçük miktarlarda altın alırken yarım gram, 0,25 gram, bir gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını alabilir. Bu kişinin tercihine göre değişebilir.

Granür gümüş, külçe gümüş ya da gram gümüş şeklinde alım yapabilir. Bu da tercihlere göre veya miktarlarına göre değişiklik gösteriyor. Genelde vatandaşlar kendi aralarında konuştukları zaman, kulaktan dolma bilgilerle kendisi hangi ürüne yatırım yapıyorsa ya da birikim yapıyorsa karşı tarafa da aynı yöntemi tavsiye etme alışkanlığı vardı.

Örneğin cumhuriyet altını biriktiren birisi çevresine de 'Kesinlikle cumhuriyet altını ile yatırım yap, cumhuriyet kaybettirmiyor' yorumunu yapabiliyor. Aynı şekilde gram altın biriktiren bir kişi de 'Gram altın alın, gram alım-satım işleminde kaybettirmiyor' tavsiyelerini veriyor.''

''Gümüş tarafında ise ''Külçe alman lazım ya da granür alman lazım'' tarzında yatırımcılar birbirine tavsiyelerde bulunuyor. Kişi kendisi neyi biriktiriyorsa karşı tarafa da aynısı söylüyor. Ancak bu tamamen yanlış bir uygulama ve tamamen magazinsel.

Satıcı özellikle elinde o gün hangi ürün ucuzsa ve hangi ürünün maliyeti ucuzsa onu sattığı için satarken de tüketiciye ''Bundan zarar etmezsiniz, bu daha iyi'' şeklinde bilgilendirmeler yapıyor. Hal böyle olunca satın alın kişi haklı olarak buna inanıyor.''

''Halbuki buradaki sebep şu: Örneğin benim bir kuyumcu mağazam var. Bugün yüklü miktardan ben vatandaştan cumhuriyet altını bozdum. Bunu bir an önce satmam lazım. Nakite dönmem lazım. Yüklü miktarda çeyrek altınım var veya gram altınım daha fazla. Hangisi daha fazlaysa onu satarak nakite dönmem lazım. Bir tezgahtar olarak da tüketiciye onun daha iyi olduğunu söylemem lazım. Vatandaş da bunu doğru ve iyi niyetli bir söylem olarak algılıyor. Ama dediğim gibi bunlar aslında tamamen magazinseldir.

Benim nazarımda yeter ki altın olsun gümüş olsun. Ne olursa olsun. Mesela bugün şartlarda 4 çeyreğin birleşimi tam ziynet altın piyasalarda cumhuriyet altını olarak geçse de biz kulpsuz ve arkasından Türkiye Cumhuriyeti yazan altına cumhuriyet altını diyoruz. Ziynet altın ile cumhuriyet altını arasından yaklaşık 20-25 lira bir fark oluyor. Bu isimler Türkiye’de bölgelere ve geleneklere göre farklılık gösterir. Örneğin Karadeniz’de çeyrek altına para altın derler.''

''4 tane çeyrek altın 1 tane ziynet altın yapar. İki tane çeyrek altın bir tane yarım altın yapar. Bu altınların tamamı 22 ayardır. Bunların hepsi aslında aynı anlama gelir. Arada ki tek fark cebinizdeki para ve alışkanlıklarınızdır.

Reşat altınının ise 2 çeşidi vardır. 21 ayar olan ve 22 ayar olan. 22 ayar reşat altını yani beşi bir yerde genelde orijinal tarihten bugüne kadar gelen eskiden kalma altınlardır. Kapalı çarşıdan orijinal reşat altını alırken muhakkak sertifikasını alın. Çünkü gözünüzle ayırt edemezsiniz. Son yıllarda özellikle yeni evlenen çiftler birikimi kolay ve alım satımı daha rahat olduğu için reşat altın tercih ediyor. Ancak orijinal reşat altın; cumhuriyet, çeyrek, gram altına nazara daha işçiliklidir ve sınırlı sayıda olduğu için ekstra işçilik ödersiniz. Görseli önde olmasından dolayı birikim amaçlı pek tercih edilmemelidir. Elbette biriktirebilirsiniz ancak satarken işçilik alamadığınız için aradaki fark boşa gidebilir. Normal reşat altın ise cumhuriyet altını boyutlarındadır. Yine ona da işçilik ödersiniz.

Paketli gram altın ekranlarda gördüğünüzden her zaman daha yüksek fiyata satılır. Çünkü sertifika, paketleme ve damga ücretlerini kuyumcular fiyatın üzerine ekler. Altın almak istiyorum ama işçilik vermek istemiyorum diyorsanız kesme altın ya da sektörde çekili altın olarak bilinen altınları tercih edebilir.

Gümüşte ise en çok dikkat etmek etmeniz gereken sertifikasının olup olmadığıdır. Külçe gümüş de 101-15 dolar civarında işçilik farkı oluşur.''

''Ben gümüş almak istiyorum ama işçilik ödemek istemiyorum diyorsanız granül gümüş alabilir. Boncuk şeklinde olan gümüş işçiliksiz olarak satılır.

Sonuca baktığımız zaman tercihiniz fiziki olduğu sürece hangisini tercih ettiğiniz size kalmış.''

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.