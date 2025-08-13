Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisiyle toplam tutarı 54 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı. 
 
Şirketin, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile radar ve komuta kontrol sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 54 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.
 
