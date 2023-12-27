Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Asgari ücret zammı için Külliye'de kritik zirve! Erdoğan işçi ve işveren temsilcilerini davet etti

    Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin merakla beklediği 2024 asgari ücret zammı için Külliye'de kritik zirve. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Erdoğan, hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini davet etti.

    Asgari ücret zammı için Külliye&#039;de kritik zirve! Erdoğan işçi ve işveren temsilcilerini davet etti
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin merakla beklediği 2024 asgari ücret zammı için Külliye'de kritik zirve! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraflara davet gönderildi. 

    ERDOĞAN'DAN TARAFLARA DAVET

    Ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip asgari ücretin belli olmasına saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti.

    ASGARİ ÜCRETİN BELLİ OLMASINA SAATLER KALDI

    İlk iki toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantı için bugün saat 16.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ardından  2024 yılı asgari ücretinin açıklanması bekleniyor.

    ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Asgari cüret için bugüne kadar birçok rakam telaffuz edildi. Asgari ücrette öne çıkan zam oranları şu şekilde;

    • Yüzde 35 oranında bir zam gelirse 15 bin 392 TL olacak,
    • Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,
    • Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,
    • Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,
    • Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,
    • Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 245 TL olacak,

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Asgari ÜcretErdoğanZam
    Haberler > Ekonomi > Asgari ücret zammı için Külliye'de kritik zirve! Erdoğan işçi ve işveren temsilcilerini davet etti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Gram altın tüm zamanların zirvesinde - EkonomiGram altın tüm zamanların zirvesindeCumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti ne zaman açıklayacak? - EkonomiCumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti ne zaman açıklayacak?Asgari ücrette refah payı var mı, kaç TL? - EkonomiAsgari ücrette refah payı var mı, kaç TL?Kredi kartı taksitleri kalkıyor mu? - EkonomiKredi kartı taksitleri kalkıyor mu?Ticaret Bakanı Bolat işletmeleri tarih vererek uyardı - EkonomiTicaret Bakanı Bolat işletmeleri tarih vererek uyardıÇeyiz parası olarak bilinen evlilik yardımı 187 bin liraya çıkıyor! Hangi kadınlar yararlanamayacak - EkonomiÇeyiz parası olarak bilinen evlilik yardımı 187 bin liraya çıkıyor! Hangi kadınlar yararlanamayacakErdoğan asgari ücrete zam için son sözü söyledi - EkonomiErdoğan asgari ücrete zam için son sözü söyledi
    Sonraki Haber Yükleniyor...