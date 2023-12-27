Asgari ücret zammı için Külliye'de kritik zirve! Erdoğan işçi ve işveren temsilcilerini davet etti

27 Aralık 2023 11:36 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 12:03

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin merakla beklediği 2024 asgari ücret zammı için Külliye'de kritik zirve! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraflara davet gönderildi.

ERDOĞAN'DAN TARAFLARA DAVET

Ekonomik, sosyal ve toplumsal yönü itibarıyla büyük öneme sahip asgari ücretin belli olmasına saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti.

ASGARİ ÜCRETİN BELLİ OLMASINA SAATLER KALDI

İlk iki toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantı için bugün saat 16.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretinin açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari cüret için bugüne kadar birçok rakam telaffuz edildi. Asgari ücrette öne çıkan zam oranları şu şekilde;

Yüzde 35 oranında bir zam gelirse 15 bin 392 TL olacak,

Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,

Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,

Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,

Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,

Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 245 TL olacak,