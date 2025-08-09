Atıl kuyular jeotermal enerji üretecek!

HABER MERKEZİ ANKARA - Verilere göre Türkiye’de 11 milyar dolar harcanarak 11 milyon metre sondaj gerçekleştirildi. 5 bin 747 adet ham petrol ve doğalgaz arama, üretim ve enjeksiyon amaçlı kuyu açıldı. Atıl hâlde 3 bin 953 adet kuyu bulunuyor.

Bunların 3 bin 322’sinde 7 bin 738 sıcaklık verisine ulaşıldı. Atıl petrol kuyu testleri ve kuyu sonuçlarından su içerdiği tespit edilen Jeotermal Enerji Üretimi (JES) için 192 adet, konut, sera ve kaplıca ısıtma için ise 422 adet olmak üzere toplam 614 adet kuyu potansiyel olarak değerlendirildi.