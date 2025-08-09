Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Atıl kuyular jeotermal enerji üretecek!

- Güncelleme:
Atıl kuyular jeotermal enerji üretecek!
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jeotermal Master Planı kapsamında, Türkiye’deki atıl petrol kuyuları ve petrol üretim sahalarında üretimle birlikte gelen sıcak atık sular jeotermal amaçlı kullanılacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - Verilere göre Türkiye’de 11 milyar dolar harcanarak 11 milyon metre sondaj gerçekleştirildi. 5 bin 747 adet ham petrol ve doğalgaz arama, üretim ve enjeksiyon amaçlı kuyu açıldı. Atıl hâlde 3 bin 953 adet kuyu bulunuyor.

Bunların 3 bin 322’sinde  7 bin 738 sıcaklık verisine ulaşıldı. Atıl petrol kuyu testleri ve kuyu sonuçlarından su içerdiği tespit edilen Jeotermal Enerji Üretimi (JES) için 192 adet, konut, sera ve kaplıca ısıtma için ise 422 adet olmak üzere toplam 614 adet kuyu potansiyel olarak değerlendirildi. 

