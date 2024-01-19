Atılan adımlar meyvelerini veriyor! Dünya devinden Türkiye kararı

19 Ocak 2024 15:19 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 15:19

Yaklaşık 8 trilyon dolarla dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisi olan Vanguard'ın Gelişmekte Olan Piyasalar Aktif Sabit Gelir Küresel Eş Başkanı Nick Eisinger, Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Portföylerinde her zaman Türk devlet tahvili bulundurduklarını belirten Eisinger, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz politikasındaki hamleleri, gelecekteki enflasyon patikası ve Türk devletinin yerel tahvillerinin yabancı yatırımcılarda çok az bulunduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, yakın zamanda TL cinsinden devlet tahvilleriyle ilgilenmeye karar verdik" dedi.

AA muhabirinin Vanguard'ın Türk yatıırmlarına ilişkin sorularını yanıtlayan Eisinger, "Türkiye'nin makroekonomi politikalarındaki değişiklikleri çok olumlu bir dizi gelişme olarak görüyoruz" dedi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 'ÇOK OLUMLU BİR DİZİ GELİŞME' GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'nin makroekonomi politikalarındaki değişimleri "çok olumlu bir dizi gelişme" olarak tanımlayan Eisinger, "Bu değişimin kalıcı olması gerektiği görüşündeyiz. Politika değişiklikleri, Türk ekonomisinin temellerinde iyileşme ve daha kolay bir finansman görünümü sağlayacaktır. Ayrıca, bu dönüşüm Türkiye'deki yerel piyasa/döviz varlıklarına yabancı ilgisinin geri dönmesinin de önünü açacaktır" diye konuştu.

TL CİNSİ DEVLET TAHVİLLERİYLE İLGİLENMEYE KARAR VERDİK

Eisinger, portföylerinde her zaman Türk devlet tahvili bulundurduklarına dikkati çekerek, politika değişiklikleri sonrasında Türk varlıklarına yaklaşımlarına ilişkin şunları söyledi:

"TCMB'nin faiz politikasındaki hamleleri, gelecekteki enflasyon patikası ve Türk devletinin yerel tahvillerinin yabancı yatırımcılarda çok az bulunduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, yakın zamanda TL cinsinden devlet tahvilleriyle ilgilenmeye karar verdik. Ayrıca, yüksek faizlerin bankaların ABD doları mevduat yükümlülüklerini azaltması ve TCMB'nin brüt ve net döviz rezervlerini yeniden inşa etmesini sağlaması nedeniyle dış finansman durumunun da iyileştiğini görüyoruz."

ZAMANLA TÜRKİYE'DE ENFLASYONUN HAFİFLEDİĞİNİ GÖRECEĞİZ

Mevcut para ve düzenleyici politika değişikliklerinin devam etmesi gerektiğinin altını çizen Eisinger, "Zamanla enflasyonun hafiflediğini göreceğiz ki bu da TCMB'nin faizleri tekrar aşağı çekmesine olanak sağlayabilir ancak bu, olması gerekenden erken olmamalı" dedi.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU BÜYÜK OLASILIKLA YÜKSELECEK

Eisinger, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notuna ilişkin olası değişiklikleri konusunda ise "Türkiye, büyük olasılıkla yakın gelecekte kredi notu yükseltmeleri alacaktır ancak bir süre daha yatırım yapılabilir statüsüne geri dönmesini öngörmüyoruz. Aktif bir tahvil yöneticisi olarak, bu tür derecelendirmeler özellikle önemli değil ancak tabii yatırım yapılabilir statüsüne dönüş veya tam tersi bir durum yatırım akışlarını etkileyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası basında yer alan haberlerde, ABD'li yatırım yönetimi şirketi PIMCO'nun, politika değişikliğinin de etkisiyle geçen yılın ikinci yarısından itibaren TL cinsinden tahvil aldığı belirtilmişti.