Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •    
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Bakan Şimşek'ten yerelde üretim mesajı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bakan Şimşek&#039;ten yerelde üretim mesajı
    Türkiye Yüzyılı, Bakan Şimşek, Üretim, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek ve yerel dinamiklerimizin gücüyle yükselmeye devam edecek" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerel üretimi değerlendirdi. Şimşek, "Türkiye Yüzyılı, yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek ve yerel dinamiklerimizin gücüyle yükselmeye devam edecek" dedi.

    "TÜRKİYE YÜZYILI YERELDE ÜRETİMLE ŞEKİLLENECEK"

    X hesabı üzerinden paylaşım yapan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye Yüzyılı, yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek ve yerel dinamiklerimizin gücüyle yükselmeye devam edecek!

    Dün önemli sanayi, turizm ve tarım üssü şehzadeler şehri Manisa’da temaslarda bulunduk. Valilikteki koordinasyon toplantımızda, ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Cengiz Ergün ve ilçe belediye başkan adaylarımızla buluşarak, Manisa'nın potansiyelini artıracak yenilikçi projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Sn. Ergün’e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.

    "KAT ETTĞİMİZ MESAFEYİ BİZZAT GÖRDÜK"

    Ülkemizin gururu Vestel tesislerinde, yüksek teknolojili üretimde kat ettiğimiz mesafeyi bizzat yerinde gördük. Ar-Ge'ye ve yatırımlara verdiğimiz destekler, ekonomimize yüksek katma değer olarak dönüyor.

    Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) sanayicilerimizle birlikte reel sektörün nabzını tuttuk, ilin sanayisini ileriye taşıyacak önerileri değerlendirdik.

    İş dünyasıyla gerçekleştirdiğimiz buluşmada, yerel kalkınma politikalarımızın yanı sıra küresel ekonomideki son dönem gelişmeleri ve Orta Vadeli Program (OVP) vizyonumuzu paylaştık."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Türkiye YüzyılıBakan ŞimşekÜretim
    Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek'ten yerelde üretim mesajı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Emekli bayram ikramiyeleri artacak mı? Bakan Işıkhan cevapladı - EkonomiBakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin bayram ikramiyesi artıyor!Borsa rekora doymuyor! Yeni güne de zirvede başladı - EkonomiYeni güne de zirvede başladıEmekliye seyyanen zamda dikkat çeken analiz! "Erdoğan sinyali verdi" dedi, rakam açıkladı - EkonomiEmekliye seyyanen zam yolda!Borsada seçime kadar 10 bin senaryoları! Endeks 9 bin puan sınırında - EkonomiBorsada seçime kadar 10 bin senaryoları!SSK'lıların ardından sıra Bağ-Kurlularda! SGK e-Devlet'e yeni kök maaşları ekledi - EkonomiSGK e-Devlet'e yeni emekli maaşlarını yüklediAltında dar alanda kısa paslaşmalar! Bant hareketi devam ediyor, işte son fiyatlar - EkonomiAltında dar alanda kısa paslaşmalar! Bant hareketi devam ediyor, işte son fiyatlarDolarda yukarı seviyeler zorlanıyor, sınırlı yükselişle yeni gün başlıyor - EkonomiDolarda yukarı seviyeler zorlanıyor, sınırlı yükselişle yeni gün başlıyorKentsel dönüşüm hızlanıyor! İstanbul'a özel birim - EkonomiKentsel dönüşüm hızlanıyor!Sağlık turizmine sıkı denetim geliyor! Merdiven altı işletme sahibine 3 yıla kadar hapis - EkonomiSağlık turizmine sıkı denetim geliyor‘Altın’ kadar değerli! Kapasite son 5 yılda 2.5 kat arttı, hububatın yüzde 25’i depoda - Ekonomi‘Altın’ kadar değerli! Hububatın yüzde 25’i depoda
    Sonraki Haber Yükleniyor...