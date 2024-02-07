Bakan Şimşek'ten yerelde üretim mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek ve yerel dinamiklerimizin gücüyle yükselmeye devam edecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerel üretimi değerlendirdi. Şimşek, "Türkiye Yüzyılı, yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek ve yerel dinamiklerimizin gücüyle yükselmeye devam edecek" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI YERELDE ÜRETİMLE ŞEKİLLENECEK"

X hesabı üzerinden paylaşım yapan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı, yerelde başlayan üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hamleleriyle şekillenecek ve yerel dinamiklerimizin gücüyle yükselmeye devam edecek!

Dün önemli sanayi, turizm ve tarım üssü şehzadeler şehri Manisa’da temaslarda bulunduk. Valilikteki koordinasyon toplantımızda, ihtiyaç ve talepleri değerlendirdik.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Cengiz Ergün ve ilçe belediye başkan adaylarımızla buluşarak, Manisa'nın potansiyelini artıracak yenilikçi projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Sn. Ergün’e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.

"KAT ETTĞİMİZ MESAFEYİ BİZZAT GÖRDÜK"

Ülkemizin gururu Vestel tesislerinde, yüksek teknolojili üretimde kat ettiğimiz mesafeyi bizzat yerinde gördük. Ar-Ge'ye ve yatırımlara verdiğimiz destekler, ekonomimize yüksek katma değer olarak dönüyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) sanayicilerimizle birlikte reel sektörün nabzını tuttuk, ilin sanayisini ileriye taşıyacak önerileri değerlendirdik.

İş dünyasıyla gerçekleştirdiğimiz buluşmada, yerel kalkınma politikalarımızın yanı sıra küresel ekonomideki son dönem gelişmeleri ve Orta Vadeli Program (OVP) vizyonumuzu paylaştık."