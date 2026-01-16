Beyaz Group İnşaat’ın yeni projesi Finans Center’da hafriyat çalışmaları başlarken, projenin Haziran 2027’de tamamlanması planlanıyor.

ÖNDER ÇELİK / İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece’de 1 milyar TL yatırımla hayata geçecek proje 25 bin metrekare inşaat alanı üzerinde, dokuz katlı iki bloklu yatay mimaride bir yapı olarak yükseliyor.

İki otopark katı, bir ticari alan katı, yedi ofis katı olmak üzere 13 ticari ünite ve 98 ofis ünitesinden oluşan projede, 47 metrekareden 220 metrekareye kadar esnek ofis seçenekleri bulunuyor. Ayrıca proje, mevcut modüler sistemiyle de sakinlerine ofislerini 500 metrekareye kadar genişletebilme imkânı sağlıyor.

Beyaz Group İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Emrah Beyaz “Projemizde satış için metrekare birim fiyatlarını 130 bin TL olarak belirledik. Kiralamada ise 47 metrekare bir ofisin minimum kirası 45 bin TL. Projemize yatırım yapmak isteyenler için de lansmana özel ödeme kolaylıkları sunuyoruz. Yüzde 35 peşin, 15 ay vade farksız ödeme planımız mevcut” dedi. Yurt dışında da proje geliştirmek istediklerini anlatan Beyaz “Yurt dışında yatırım düşünüyoruz. Romanya’da görüştüğümüz kişiler var. İngiltere’de de yatırım planımız var. Bulgaristan’a da bakıyoruz, ancak tam anlamıyla karar vermiş değiliz” diye konuştu.

