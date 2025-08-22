BİST 100’de yeni hedef neresi? Borsada rekorların ardından…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemleri %1,61 primle 11.313 puandan tamamladı. 11.252 zirvesini de ilk defa aşan endeks, böylece rekor kapanışa imza attı. Öte yandan BİST 100, gün içerisinde 11.334 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini de etti.

Enflasyonda düşüş eğiliminin sürmesi, TCMB’den faiz indirimi beklentilerinin artması ve ikinci çeyrek bilançolarının iyileşmeye işaret etmesi, borsayı destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

RİSK GERİLEDİ, YABANCI GELDİ

Son aylarda Türkiye’nin CDS risk priminin gerileyerek yeniden 265,00 seviyelerine çekilmesi de banka hisseleri öncülüğünde alımları destekledi. Yabancı yatırımcı ilgisinin de bu çerçevede artmasıyla birlikte borsada yukarı yönlü trend belirgin hale geldi. Son olarak 15 Ağustos ile tamamlanan haftada yabancılar 125 milyon dolarlık alım yaptı. Böylece yabancıların bu yılki toplam alımları 2 milyar dolara yaklaştı.

BORSADA YENİ BEKLENTİLER

Orta-uzun vadede ve mevcut şartlarda borsada yönün yukarı olduğunu aktaran analistler; kısa vadede ise BİST 100’de önceki zirve olan 11.250 seviyesinin üzerinde “kalıcılık” sağlanmasının önemli olduğunu vurguluyor. Muhtemel kâr satışları halinde daha aşağıda 11.090 desteğinin öne çıktığını aktaran analistler, “Yukarıda ise 11.490 formasyon hedefi ve 11.575 FİBO seviyesi ilk diren noktaları olarak öen çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

BİST 100’DE 12 AYLIK HEDEF FİYAT

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, BİT 100’de uzun vadeli değerlemelerde yukarı revizyonların sürdüğüne dikkat çekilerek “Şirketlerin hedef fiyatları üzerinden hesapladığımız 12 ay vadeli 100 endeks hedefi, 14.500 üzerine geldi” denildi. Kuveyt Türk Yatırım tarafından paylaşılan analizde de “Son açıklanan finansal tablolar toparlanmaya işaret ediyor. Sonuçların ardından hisse hedef fiyatlarındaki yukarı yönlü revizyonlar, BİST 100 endeksi beklentilerinin de yükselmesini sağlıyor 12 ay sonrası için endeks hedefi 14.500’leri aştı. Kuveyt Türk Yatırım olarak yıl sonu beklentimiz ise 14.100 seviyesinde bulunuyor” ifadelerine yer verildi.