Bitcoin’de 60 bin doların altı görüldü: Kripto parada deprem
Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin’de sert düşüş yaşanıyor. Bitcoin, 59 bin 110 dolara kadar gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana ilk defa 60 bin doların altına kadar inerken, alt coin’lerde satışlar daha da derinleşti.
- Bitcoin, Cuma akşamı yaklaşık %6 değer kaybederek 59.110 dolara geriledi ve Ekim 2024'ten bu yana ilk defa 60.000 doların altına indi.
- Bitcoin'deki bir haftalık kayıp %18'e ulaşırken, Ethereum %21, Solana %21,5, XRP %16,8, BNB %10,5, Tron %6,5 ve Dogecoin %17,9 geriledi.
- Donald Trump'ın Kasım 2024 seçimlerini kazanmasının ardından kripto piyasaları rallî yapmış ve Bitcoin 122.000 dolara kadar tırmanmıştı.
- Teknoloji hisselerinin rekor kırdığı bir dönemde Bitcoin'in düşüşünde, ABD'deki borsa yatırım fonlarından (ETF) görülen sermaye çıkışları etkili oldu.
- Büyük kripto rezervlerine sahip kurumsal bir şirketin elindeki varlıklardan Bitcoin satması da düşüşü hızlandırdı.
- Bazı analistler mevcut durumu uzun vadeli yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor ve ABD'de kripto para sektörünü desteklemeye yönelik yeni yasal düzenleme hazırlıkları piyasalar için umut verici olarak görülüyor.
ÖMER TEMÜR- Kripto para piyasalarında son bir haftada yaşanan kayıplar giderek derinleşiyor. Cuma akşamı yaklaşık yüzde 6 değer kaybeden Bitcoin, 59 bin 110 dolara kadar gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana ilk defa 60 bin doların altını gördü.
Bitcoin’deki kayıplar bir hafta yüzde 18’e ulaşırken, Ethereum yüzde 21, Solana yüzde 21,5, XRP yüzde 16,8, BNB yüzde 10,5, Tron yüzde 6,5 ve popüler meme token Dogecoin yüzde 17,9 geriledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kasım 2024 seçimlerini kazanmasının ardından kripto piyasaları güçlü bir ralli yaşamıştı. Sektöre verdiği destekle bilinen Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesiyle birlikte Bitcoin hızla 120 bin dolar barajını aşmış ve 122 bin dolara kadar tırmanmıştı. Ancak cuma günü yaşanan sert satış dalgasıyla birlikte lider kripto para, aylar sonra en düşük seviyelerine gerilemiş oldu.
Bitcoin'de rekor satış! Fiyatlar 6 haftanın dibinde…
Teknoloji hisselerinin rekor kırdığı bir dönemde Bitcoin’in düşüşe geçmesinde, ABD’deki borsa yatırım fonlarında (ETF) görülen sermaye çıkışları başrolü oynadı. Ayrıca, büyük kripto rezervlerine sahip kurumsal bir şirketin elindeki varlıklardan Bitcoin sattığını açıklaması da düşüşü hızlandırdı. Miktar görece sınırlı olsa da yıllardır satış yapmayan şirketin bu adımı yatırımcılarda güven kaybına yol açtı.
Öte yandan bazı analistler, mevcut tabloyu uzun vadeli yatırımcılar için bir “alım fırsatı” olarak değerlendiriyor. ABD’de kripto para sektörünü desteklemeye yönelik yeni yasal düzenleme hazırlıkları da piyasalar için umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.