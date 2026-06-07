Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin’de sert düşüş yaşanıyor. Bitcoin, 59 bin 110 dolara kadar gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana ilk defa 60 bin doların altına kadar inerken, alt coin’lerde satışlar daha da derinleşti.

ÖMER TEMÜR- Kripto para piyasalarında son bir haftada yaşanan kayıplar giderek derinleşiyor. Cuma akşamı yaklaşık yüzde 6 değer kaybeden Bitcoin, 59 bin 110 dolara kadar gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana ilk defa 60 bin doların altını gördü.

Bitcoin’deki kayıplar bir hafta yüzde 18’e ulaşırken, Ethereum yüzde 21, Solana yüzde 21,5, XRP yüzde 16,8, BNB yüzde 10,5, Tron yüzde 6,5 ve popüler meme token Dogecoin yüzde 17,9 geriledi.

Bitcoin’de 60 bin doların altı görüldü: Kripto parada deprem

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kasım 2024 seçimlerini kazanmasının ardından kripto piyasaları güçlü bir ralli yaşamıştı. Sektöre verdiği destekle bilinen Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesiyle birlikte Bitcoin hızla 120 bin dolar barajını aşmış ve 122 bin dolara kadar tırmanmıştı. Ancak cuma günü yaşanan sert satış dalgasıyla birlikte lider kripto para, aylar sonra en düşük seviyelerine gerilemiş oldu.

Bitcoin’de 60 bin doların altı görüldü: Kripto parada deprem

Teknoloji hisselerinin rekor kırdığı bir dönemde Bitcoin’in düşüşe geçmesinde, ABD’deki borsa yatırım fonlarında (ETF) görülen sermaye çıkışları başrolü oynadı. Ayrıca, büyük kripto rezervlerine sahip kurumsal bir şirketin elindeki varlıklardan Bitcoin sattığını açıklaması da düşüşü hızlandırdı. Miktar görece sınırlı olsa da yıllardır satış yapmayan şirketin bu adımı yatırımcılarda güven kaybına yol açtı.

Bitcoin’de 60 bin doların altı görüldü: Kripto parada deprem

Öte yandan bazı analistler, mevcut tabloyu uzun vadeli yatırımcılar için bir “alım fırsatı” olarak değerlendiriyor. ABD’de kripto para sektörünü desteklemeye yönelik yeni yasal düzenleme hazırlıkları da piyasalar için umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.



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