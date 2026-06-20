Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işverenlere müjdeli bir haber verdi. SGK prim borçlarına yapılandırma imkanı getirdiklerini belirten Bakan Işıkhan, tecil süresinin 72 aya, teminatsız tecil limitinin ise 10 milyon TL'ye çıkarıldığını söyledi. 31 Ağustos 2026'ya kadar başvuru yapan işverenler, yapılandırma kapsamında gecikme faizinde 10 puanlık bir düşüşten yararlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işverenleri yakından ilgilendiren SGK prim borçlarına ilişkin yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, üretim ve istihdamın sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla borçların tecil ve taksitlendirilmesine yönelik önemli kolaylıklar getirildiği belirtildi.

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72 AY TAKSİT İMKANI

Bakan Işıkhan’ın paylaşımına göre yeni düzenlemeler kapsamında, SGK prim borçlarında tecil süresi 72 aya kadar çıkarıldı. Ayrıca teminatsız tecil limiti 10 milyon TL’ye yükseltilirken, tecil faiz oranlarında da düşüşe gidilerek işverenlerin ödeme yükünün hafifletilmesi hedeflendi.

Borcu olanlar müjde: Faizde büyük düşüş, son gün 31 Ağustos

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN SON GÜN 31 AĞUSTOS

31 Ağustos 2026'ya kadar yapılan başvurularda gecikme faizi yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü. Böylece borçlar yüzde 29 faizle yeniden yapılandırılabilecek.

Düzenlemeyle birlikte mevcut tecilli borçlar için daha uzun vadeli yapılandırma imkânı sağlanacak. Böylece halihazırda borç yapılandırması bulunan işverenler de yeni şartlardan faydalanabilecek.

"İŞVERENLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Işıkhan, söz konusu adımların iş dünyasına nefes aldıracağını vurgulayarak, “Üreten, istihdam sağlayan ve ülkenin kalkınmasına katkı sunan işverenlerin yanında olmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

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