Borsada gözler 11.252 zirvesinde! Yükselişin devam etmesi için…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde %0,47 prim yaparak, 10.901 seviyesinden kapanış yaptı. Bu görünüm, aynı zamanda mart ayındaki düşüşün başladığı 10.902 noktasının da hemen altında bir konumlanmaya işaret etti. Dünkü işlemlerde BİST 100 en yüksek 10.926’yı da test etti. Ardından seans için sınırlı kâr satışları gözlemlendi.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında dün SISE, EUPWR, BRYAT, THYAO ve BRSAN %6,25 - %3,93 arası primle en çok yükselen hisseler oldu. ISMEN, BTCIM, KUYAS, MPARK ve TUREX ise %-4,81 - %-3,36 arası değer kaybı ile en çok düşen hisseler arasında yer aldı.

THYAO, BIMAS ve PGSUS en fazla para girişi yaşanan hisseler olurken, para çıkışında ASESL, MPARK ve CANTE başı çekti.

ZİRVENİN %3,12 GERİSİNDE…

BİST 100 endeksi son kapanışı itibarıyla 11.252 zirvesinin sadece %3,12 gerisinde bulunuyor.

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Günlük grafiklerde bozulma dikkat çekmese de saatlik grafiklerde direnç seviyelerine yaklaştıkça kısa vadeli göstergelerde güç kaybı belirginleşiyor. Bu durum, kâr satışları riskini artırıyor. Bu sebeple 10.902 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmadıkça, yeni pozisyonlar açısından temkinli kalınmasını daha sağlıklı buluyoruz. 10.783 üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonların ise korunması gerektiğini düşünüyoruz” denildi.

BİLANÇOLAR TAKİP EDİLİYOR

İntegral Yatırım, borsada bilançoların takip edildiğini aktararak, 10.700 desteğinin üzerinde kalıcılık sağlandığına dikkat çekti ve yukarı yönlü hareketliliğin devamı halinde 10.920-11.200 seviyelerinin direnç olarak izlenebileceğini aktardı.

Tacirler Yatırım da Borsa İstanbul'da yukarı trendin korunduğuna dikkat çekerek, açıklanan bilançoların genel olarak beklentilerden olumlu geldiğini ve bu durumun, BİST 100 endeksi hedef fiyatında yukarı yönlü revizyonları destekleyebileceği aktarıldı.

DİKKAT ÇEKEN BİLANÇOLAR

Borsada bu hafta açıklanan ve dikkat çeken bilançolara bakıldığında;

-Aselsan (ASELS) ikinci çeyrekte beklentilerin %33 üzerinde 3 milyar 993 milyon TL net kâr açıkladı.

-Türk Hava Yolları (THYAO) da aynı dönemde tahminlerin %13 üzerinde 26 milyar 831 milyon T net kâra ulaştı.

-Çimsa’nın (CIMSA) bilançosu 717 milyon TL olarak geldi ve beklentinin %8 altında kaldı.

-Ereğli Demir Çelik (EREGL) beklentilerin %78 üzerinde 1 milyar 307 milyon TL net kâr açıkladı. (Net kârın büyük kısmı vergi gelirlerinden kaynaklandı.)