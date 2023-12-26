Borsada Gübretaş krizi! Bir ayda yüzde 60 değer kaybetti

26 Aralık 2023 12:22 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 12:22

Gübre Fabrikaları (Gübretaş) hisselerindeki sert düşüşe ilişkin şirketten bir açıklama yapıldı. Açıklamada, hisse fiyatlarının düşmesine sebep olabilecek herhangi bir bilgi, olay veya gelişme olmadığı ifade edildi. Şirketin hisseleri son bir ayda neredeyse yüzde 60 düştü.

Şirketin hisseleri son bir haftadır tabanda geziniyor ve 172 liraya kadar geriledi. Gübretaş, 4 Aralık’ta 405 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Son düşüşle şirket, Şubat 2023'ten beri görülmeyen düşük seviyeleri tekrar ziyaret etti.

"DÜŞÜŞ İÇİN GELİŞME BULUNMUYOR"

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Geçen haftadan bu yana Borsa İstanbul'da Şirket paylarımızın fiyatında yaşanan düşüş ile ilgili olarak yatırımcılardan yoğun sorular gelmektedir. Şirketimiz pay değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır. Şirketimiz, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz olağan rutin faaliyetlerine devam etmektedir" denildi.

SPK, GÜBRETAŞ’IN SERMAYE ARTIRIMI TALEBİNİ REDDETTİ

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçen hafta Gübretaş’ın yüzde 300 oranında bedelsiz sermaye artırımı talebini reddetmişti.