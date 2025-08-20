Borsada son 1 yılın en yükseği! BİST 100 rekora dayandı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün pozitif bir görünüm sergileyerek tekrar 11 bin puanı aştı. BİST 100 gün sonunda %1,58 primle 11.134 puandan kapanış yaptı. Gün içinde ise en yüksek 11.157 seviyesini test eden endeks, böylece son 1 yılın da en yüksek noktasını gördü.

BİST 100, geçen yıl temmuzda 11.252 ile tarihi rekoruna ulaşmıştı. Son durumda borsa, tarihi zirve seviyesine de oldukça yaklaştı. Bilançoların beklentilerden iyi gelmesi ve TCMB’nin faiz indirimi döngüsüne başlaması, borsayı destekleyen ana unsurlar olmaya devam ediyor.

11.252 YENİ HEDEF OLABİLİR

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, endekste 11.090 ara direncinin aşılması durumunda, tarihi zirve konumunda olan 11.252 seviyesinin yeniden hedef haline geleceği aktarıldı. Analizde, “Hisse bazlı hareketlerin ön planda kalmaya devam etmesini bekliyoruz. son günlerde bağımsız seyreden endeksin, yurt dışı piyasalara olan duyarlılığın artabileceğini göz ardı etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.

BORSA İSTANBUL %69 İSKONTOLU

Yurtiçi piyasalarda ikinci çeyrek bilanço döneminin tamamlandığını ve açıklanan finansal sonuçların son 2-3 çeyreğe kıyasla toparlanmaya işaret ettiğini aktaran Kuveyt Türk Yatırım “Sonuçların ardından hedef fiyatlardaki yukarı yönlü revizyonlar, BİST 100 endeksinin de hedef beklentilerinin yükselmesini sağlıyor. Bu doğrultuda, 12 ay sonrası için endeks hedefi 14.500’leri aştı. Ayrıca BİST 100’ün 12 ay ileri F/K çarpanı 4,35x olup, MSCI EM (gelişmekte olan piyasalar) endeksine göre %69 iskonto ile işlem görüyor” değerlendirmesinde bulundu.

EYLÜLDE 3 ÖNEMLİ GÜNDEM

TCMB’nin temmuzda başladığı faiz indirimi döngüsüne yılın geri kalanında da devam edecek olmasının, şirket finansal sonuçlarına ilerleyen çeyreklerde olumlu katkı sağlamaya başlayabileceğini öngören Kuveyt Türk Yatırım, “Önümüzdeki dönemde 1 Eylül’de ikinci çeyrek büyüme rakamları, 3 Eylül’de ağustos enflasyonu ve 11 Eylül’de TCMB faiz kararı öne çıkan gelişmeler olarak sıralanabilir. Ayrıca, yurt içindeki siyasi ve sosyal haber akışları, eylül ayı içerisinde endekste volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir” uyarısında bulundu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda ise önümüzdeki iki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen Putin-Zelenski görüşmesi olumlu beklentiler oluşturuyor. Ancak tarife haberleri hâlâ “gölge risk” olarak kalmaya devam ediyor. Son olarak çelik ve alüminyum tarifelerinin kapsamının genişletildiğine dair haberler, dış piyasalarda satış baskısını artırdı.

DİKKATLER POWELL'DA

Öte yandan piyasaların gözü, Jackson Hole’da başlayacak sempozyumda... FED’den eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi beklenirken, Başkan Powell’ın cuma günkü konuşmasında vereceği mesajın piyasalarda dönüm noktası olabileceği aktarılıyor.

Akşam saatlerinde ons altında 3.343 dolar ve Bitcoin’de de 114 bin dolara yakın görünümüyle sınırlı tepkiler dikkat çekiyor.